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12:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская область получила почти 150 млн рублей компенсации затрат на ПЛП

Индустриальные парки Новосибирской области проверили специалисты Минпромторга России на соответствие требованиям, федеральная субсидия перечислялась ежеквартальными траншами, рассказали в Минэкономразвитии.

Новосибирская область получила почти 150 млн рублей компенсации затрат на ПЛП, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития НСО.

Во II квартале 2017 года из федерального бюджета в бюджет Новосибирской области перечислили 148,44 млн рублей на возмещение затрат по созданию инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области и Биотехнопарка в наукограде Кольцово.

Во время создания проектов большая часть средств направлялась из бюджета региона — была с нуля построена вся инфраструктура. .

«В течение 2016 года индустриальные парки Новосибирской области прошли проверку Минпромторга России на соответствие требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам, и вошли в федеральный реестр индустриальных парков», — отметили в министерстве.

Субсидию перечисляли ежеквартальным траншами. Их размер определялся исходя из объема федеральных налогов, уплаченных резидентами индустриальных парков, по результатам их деятельности за квартал, предшествующий кварталу получения федеральной субсидии.

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