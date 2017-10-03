Новосибирская область получила почти 150 млн рублей компенсации затрат на ПЛП, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития НСО.

Во II квартале 2017 года из федерального бюджета в бюджет Новосибирской области перечислили 148,44 млн рублей на возмещение затрат по созданию инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области и Биотехнопарка в наукограде Кольцово.

Во время создания проектов большая часть средств направлялась из бюджета региона — была с нуля построена вся инфраструктура. .

«В течение 2016 года индустриальные парки Новосибирской области прошли проверку Минпромторга России на соответствие требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам, и вошли в федеральный реестр индустриальных парков», — отметили в министерстве.