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13:01 (мск), источник: NewsKo

Жители Прикамья стали больше есть мяса и картофеля

По данным Пермьстата, в прошлом году выросло потребление мяса, картофеля, овощей и фруктов. По остальным видам продуктов наблюдается незначительное снижение.

При этом потребление мяса, молока, овощей и фруктов в крае отстаёт от установленных медицинских норм. В то же время потребление картофеля, яиц, хлеба и продуктов переработки зерна превышает рациональную норму потребления.

По данным Пермьстата, в прошлом году выросло потребление мяса, картофеля, овощей и фруктов. По остальным видам продуктов наблюдается незначительное снижение. При этом потребление мяса, молока, овощей и фруктов в крае отстаёт от установленных медицинских норм. В то же время потребление картофеля, яиц, хлеба и продуктов переработки зерна превышает рациональную норму потребления.

Отметим, что в 2016 году произошло возрастание уровня самообеспечения по молоку, овощам и яйцам. В то же время коэффициент самообеспечения по мясу и картофелю оказался ниже уровня 2015 года.

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