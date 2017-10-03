Жители Прикамья стали больше есть мяса и картофеля

При этом потребление мяса, молока, овощей и фруктов в крае отстаёт от установленных медицинских норм. В то же время потребление картофеля, яиц, хлеба и продуктов переработки зерна превышает рациональную норму потребления.

По данным Пермьстата, в прошлом году выросло потребление мяса, картофеля, овощей и фруктов. По остальным видам продуктов наблюдается незначительное снижение. При этом потребление мяса, молока, овощей и фруктов в крае отстаёт от установленных медицинских норм. В то же время потребление картофеля, яиц, хлеба и продуктов переработки зерна превышает рациональную норму потребления.