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15:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Двойной тариф: ростовчанам приходят сразу две квитанции за отопление и горячую воду

Непорядок в системе расчётов за коммунальные услуги продолжает будоражить жителей Ростова. Сложившаяся на сегодня законодательная норма не может обеспечить гарантии того, что платя по счетам, вы не останетесь в должниках. Как это произошло в многоквартирном доме на ул. Днепропетровской. Разобраться в ситуации был призван суд, но и он спокойствия жильцам не принёс.

Улица Днепропетровская, 48. Один дом, одна услуга, но две квитанции и две разных цены. Вот уже почти год жильцы многоэтажки платят за отопление и горячую воду, кому захотят. Управляющая компания выставляет меньшую цену, а ресурсоснабжающая организация — большую.

«Теплокомунэнерго» выставила мне 20 тысяч долгу, а управляющей я заплатила за это время 15 тысяч, разница составляет 5 тысяч рублей, — говорит Елена Калева.

Всех, кто как Елена Александровна платил управляющей компании, «Теплокомуэнерго» накануне отопительного сезона объявила должниками. Все началось вот с одного объявления. Неизвестный автор сообщал, что долг управляющей компании перед поставщиком за три месяца составил почти 2 миллиона рублей. В этот момент группа жильцов принимает решение платить за отопление и горячую воду непосредственно «Теплокоммунэнерго». Кроме того, от имени своих соседей они предоставляют в организацию протокол собрания и подписи с просьбой перевести дом на прямые расчеты. В теплоснабжающей компании подлинность заявлений проверять не стали и начали выставлять счета всем — отдельной квитанцией.

«Теплокомунэнерго» не имеет возможности проверить подлинность подписей, нам были предоставлены 88 подписей, и мы не могли отказать жителям, — говорит начальник абонентского отдела АО «Теплокомунэнерго» Виктория Петрова.

Тем временем управляющая компания, не согласная с таким поворотом дел, продолжила выставлять счета за отопление и горячую воду в общих квитанциях, которые проводила через единый расчетный центр. И обратилась в суд. Но проиграла дело.

«Почему суд принял такое решение, мне непонятно. Получается ресурсоснабжающая организация диктует условия всем остальным», — говорит директор управляющей компании Рифат Ишматов.

Добросовестные плательщики не должны стать заложниками борьбы двух организаций, считают в областном министерстве ЖКХ и предлагают свое решение.

«Проведена должна быть сверка УК с жителями, “Теплокомунэнерго” с жителями. Затем все стороны мы соберем в Едином расчетном центре. И будет осуществлен либо возврат средств, либо взаимозачет — у кого переплата», — говорит заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

Привести расчеты в порядок планируют в течение месяца, тем временем директор управляющей компании намерен дойти до Верховного суда.

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