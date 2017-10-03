Борис Дубровский презентует Дмитрию Медведеву достижения южноуральских аграриев

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, в этом году более 150 предпринятий области планировали принять участие во всероссийском конкурсе, который проводится в рамках выставки.

На выставке представят проект улучшения качества семян (протравливание), который реализует ПО «Маяк». В результате протравливание семян методом холодной дезинфекции, которую разработали озерские атомщики, появляется возможность серьезно увеличить урожайность зернобобовых культур. Министерство сельского хозяйства области и ПО «Маяк» представят на «Золотой осени» концепцию передвижного протравливания семян на базе автомобилей «Урал», производимых в Миассе.

Второй проект — строительство в Усть-Катаве тепличного комплекса по программе моногородов для закрытого овощеводства. Агрокомплекс «Чурилово» презентует новый тепличный комплекс «Горный» с досветкой, площадью 154 гектара в городе Усть-Катав. В прошлом году агрокомплекс «Чурилово» успешно презентовал на «Золотой осени» биофабрику по защите растений, которая будет действовать и на усть-катавском предприятии.