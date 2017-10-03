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14:47 (мск), источник: Forbes.kz

Курс доллара к тенге вновь приблизился к годовому максимуму

Во вторник, 3 октября, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.

ЦБ: $ 57.9375   +0.12 € 67.9839   +0.08 ММВБ: $ 58.1000   +0.19 € 68.2250   +0.29
Источник: Forbes.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами CNYKZT_TОМ и CNYKZT_SPT сегодня на KASE не проводились в связи выходными днями с 01 по 08 октября в Китайской Народной Республике (Праздник середины осени).

По результатам торгов на спот-рынке:

  • средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 342,43 тенге за доллар США при объеме торгов 80 800 тыс. долларов США;
  • по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9131 тенге за рубль при объеме торгов 56 200 тыс. рублей;
  • по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 342,36 тенге за доллар (+1,12 тенге), суммарный объем торгов — 121 750 тыс. USD (+62 100 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

  • по USDKZT0001 средневзвешенная доходность составила +9,2419% годовых при объеме торгов 63 200 тыс. USD;
  • по USDKZT0002 средневзвешенная доходность составила +9,2494% годовых при объеме торгов 281 200 тыс. USD;
  • по EURKZT0001 и EURKZT0002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.

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