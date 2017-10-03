Курс доллара к тенге вновь приблизился к годовому максимуму
Во вторник, 3 октября, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
Во вторник, 3 октября, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами CNYKZT_TОМ и CNYKZT_SPT сегодня на KASE не проводились в связи выходными днями с 01 по 08 октября в Китайской Народной Республике (Праздник середины осени).
По результатам торгов на спот-рынке:
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 342,36 тенге за доллар (+1,12 тенге), суммарный объем торгов — 121 750 тыс. USD (+62 100 тыс. USD).
На рынке операций валютного свопа:
В торгах приняли участие 27 банков.