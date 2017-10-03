Троицк начали подключать к теплу

Как уже сообщало агентство, начало отопительного сезона в центральной части города затянулось из-за конфликта двух организаций — единой теплоснабжающей ООО «Перспектива» и теплосетевой ЗАО «ТЭК». В понедельник, 2 октября, в Троицке введен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Прокуратура области начала проверку по данному поводу.

Сегодня вице-губернатор провел совещание в администрации, на котором единая теплоснабжающая организация отчиталась о частичном подключении домов в 16 квартале, 2-м и 5-м микрорайонах, в районе Комсомольской площади.

Как сообщили в администрации Троицкого городского округа, ЗАО «ТЭК» и ООО «Перспектива» пообещали, что выявленные на данный момент порывы будут устранены сегодня до конца дня. Троицким коммунальщикам помогают запустить отопление в центральной части города специалисты МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», которые прибыли в город по просьбе областных властей.

Сейчас направления Денисова и Летягина поставлены на циркуляцию. Это позволило почти в 50 домов подать отопление и горячую воду.

Как уточнили в администрации Троицкого городского округа, смена единой теплоснабжающей организации с ЗАО «ТЭК» на ООО «Перспектива» произошла в Троицке с 1 июня 2017 года. Причина — многомилионная задолженность ЗАО «ТЭК» перед Троицкой ГРЭС. ЗАО «ТЭК» не стали передавать добровольно сети «Перспективе». Забирать пришлось через суд. Это затянуло процесс подготовки теплотрасс к новому отопительному периоду. Кроме того, незамедлительному устранению аварий на теплосетях мешал график работы аварийно-диспетчерской службы ЗАО «ТЭК» (не в круглосуточном режиме).