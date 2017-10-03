Только после вмешательства прокуратуры в семи поселениях Пермского района дали тепло

Прокуратура Пермского района в ходе проверок выявила нарушения законодательства в подаче, а точнее, прекращении подачи тепла в семи сельских поселениях.

В прокуратуре Пермского края поясняют, что с 1 июня 2017 года ООО «КП-Сылва» приостановило подачу энергии на территории Сылвенского сельского поселения. Причина — расторжение её собственником договора аренды. В связи с чем, длительное время у населения отсутствовало горячее водоснабжение, а также под угрозой срыва было начало отопительного периода.

Аналогичные нарушения, связанные с приостановлением подачи электроэнергии ПАО «Пермэнергосбыт» на котельные, выявлены в Двуреченском, Савинском, Усть-Качкинском, Гамовском и Култаевском сельских поселениях. На территории Кукуштанского сельского поселения ООО «РЭМ-Сервис» также намеревалось прекратить поставку тепловой энергии котельные, в связи с возникшей задолженностью.

Прокурором в Пермский районный суд направлены исковые заявления с требованиями к ООО «КП-Сылва» и ПАО «Пермэнергосбыт» незамедлительно возобновить подачу тепловой энергии на котельные указанных поселений.

В отношении ООО «КП-Сылва» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), а в отношении его руководителя материалы направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки.

Директор ООО «РЭМ-Сервис», а также глава Сылвенского сельского поселения предостережены о недопустимости бездействия при решении вопросов по организации на территории поселения теплоснабжения населения.