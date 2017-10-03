Безработных уфимцев становится всё меньше

Источник: Башинформ

Всего на учете в службе занятости состоят сейчас около 5,7 тысячи уфимцев.

Уровень регистрируемой безработицы в Уфе также снизился. Если в начале текущего года этот показатель равнялся 1,03%, то сейчас — 0,84%, сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы.