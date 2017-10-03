В Сочи планируют увеличить число офисов МФЦ

Источник: Вести Сочи

«Каждый заявитель сможет, как и прежде, посетить МФЦ, сдать и получить необходимые документы. Ныне существующие офисы продолжат свою деятельность по уже известным адресам во всех четырех районах нашего города. При этом жители Краснодарского края смогут пользоваться услугами центров “Мои документы” по принципу экстерриториальности, то есть подавать документы в любой МФЦ на территории региона», — сообщил директор МФЦ Сочи Илья Просветов.

Кроме того, руководством МФЦ Сочи прорабатывается вопрос об увеличении количества офисов на территории города, сообщает пресс-служба муниципалитета. Это связано с тем, что на курорте услугами многофункциональных центров пользуются не только местные жители, но и туристы.