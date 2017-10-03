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17:08 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи планируют увеличить число офисов МФЦ

С 1 января 2018 года все отделения МФЦ «Мои документы» в Сочи перейдут на централизованную систему организации работы. Правда, горожан, пользующихся услугами многофункциональных центров, это нововведение напрямую не коснется.

Источник: Вести Сочи

«Каждый заявитель сможет, как и прежде, посетить МФЦ, сдать и получить необходимые документы. Ныне существующие офисы продолжат свою деятельность по уже известным адресам во всех четырех районах нашего города. При этом жители Краснодарского края смогут пользоваться услугами центров “Мои документы” по принципу экстерриториальности, то есть подавать документы в любой МФЦ на территории региона», — сообщил директор МФЦ Сочи Илья Просветов.

Кроме того, руководством МФЦ Сочи прорабатывается вопрос об увеличении количества офисов на территории города, сообщает пресс-служба муниципалитета. Это связано с тем, что на курорте услугами многофункциональных центров пользуются не только местные жители, но и туристы.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что переход на централизованную систему повысит эффективность работы центров. Данную инициативу поддержали в Городском собрании Сочи и мэрии курорта. Со следующего года финансирование деятельности МФЦ будет осуществляться за счет средств краевого бюджета, что позволит снизить нагрузку на бюджет Сочи.

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