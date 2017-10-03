В Волгограде увеличивается объём дорожных работ в 18 дворах

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, сэкономленные средства будут направлены на увеличение объёма дорожных работ в 18 дворах разных районов города.

Все дополнительные объёмы согласовываются с жителями дворов. В основном, просьбы горожан касаются оборудования на территории дворов дополнительных разъездных карманов и выездов. В настоящее время в проектные документы вносятся необходимые изменения.

Напомним, ранее, благодаря экономии, полученной в ходе конкурсных процедур, перечень дворов, где пройдут работы по комплексному благоустройству в текущем году, пополнился ещё двумя адресами — улица 7-я Гвардейская, 7 и улица Мира, 24. Здесь также будет проведено комплексное благоустройство — отремонтировано дорожное полотно, установлены малые архитектурные формы и уличные светильники.

Таким образом, в 2017 году в Волгограде запланировано комплексное обновление 43 дворов, а также двух общественных зон. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», выросшей из проекта «Наш двор — наш дом», инициированной губернатором Андреем Бочаровым, ряду регионов страны были выделены дополнительные средства на обновление дворов и общественных зон. Волгоград на эти цели получил около 440 миллионов рублей. Помимо этого, были добавлены 10 миллионов из бюджета города. В рамках проекта «Наш двор — наш дом» в прошлом году в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 — установлены детские игровые площадки. Поэтапное и комплексное обновление зелёных зон и общественных территорий является одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития региона, её реализация проходит в Волгограде третий год. Так, за последние два года в рамках работы, направленной на формирование комфортной городской среды, в шести районах города преобразились парковые зоны.