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13:32 (мск), источник: Informburo.kz

Прожиточный минимум за сентябрь в Казахстане уменьшился по сравнению с августом

Величина прожиточного минимума в сентябре 2017 года составила 25 139 тенге.

Источник: Informburo.kz

В Казахстане за сентябрь 2017 года величина прожиточного минимума составила 25139 тенге. Это на 2,1% меньше в сравнении с августом 2017 года, сообщает Комитет статистики Министерства экономики РК.

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По текущему курсу прожиточный минимум сентября определён в 341,24 доллара. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 8,4%.

По данным статистиков, в сентябре доля продовольственных товаров составила 15083 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг — 10056 тенге.

Согласно сообщению статкомитета, величина прожиточного минимума в прошлом месяце у детей до 13 лет составила 22473 тенге, у юношей 14−17 лет — 31252 тенге, у девушек этого же возраста — 23947 тенге, у трудоспособных мужчин — 29468 тенге, у женщин — 23382 тенге, у пенсионеров и пожилых людей — 23191 тенге.

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