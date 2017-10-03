Прожиточный минимум за сентябрь в Казахстане уменьшился по сравнению с августом

Источник: Informburo.kz

В Казахстане за сентябрь 2017 года величина прожиточного минимума составила 25139 тенге. Это на 2,1% меньше в сравнении с августом 2017 года, сообщает Комитет статистики Министерства экономики РК.

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По текущему курсу прожиточный минимум сентября определён в 341,24 доллара. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 8,4%.

По данным статистиков, в сентябре доля продовольственных товаров составила 15083 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг — 10056 тенге.