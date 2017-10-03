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13:28 (мск), источник: Noi.md

В Молдове дешевеет бензин, но дорожает дизтопливо

На АЗС Молдовы снизятся розничные цены на бензин, но еще больше повысится стоимость дизельного топлива, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Это следует из опубликованных сегодня Национальным агентством по регулированию в энергетике новых максимальных розничных цен на основные нефтепродукты, которые будут действовать в ближайшие две недели. В частности, на период с 4 по 17 октября 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 17,2 лея за литр, а дизельного топлива — 15,41 лея за литр. В предыдущие две недели, с 20 сентября по 3 октября 2017, максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 17,51 и 15,2 лея за литр, соответственно. Таким образом, на ближайшие две недели бензин подешевеет в среднем на 31 бан за литр, или на 1,8%, а дизтопливо повысится в цене в среднем на 21 бан за литр, или примерно на 1,4%.

НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина и дизтоплива и публикует их на сайте. В тот же день, каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов и публикует их на своем веб-сайте, отображает на панно на автозаправочных станциях. Установленные операторами цены вступают в силу и применяются ко всем клиентам, начиная со среды, в 00.01 ночи. Операторы не имеют права продавать в розницу топливо по ценам выше максимальных, установленных НАРЭ. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.

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