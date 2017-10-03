В Молдове дешевеет бензин, но дорожает дизтопливо
На АЗС Молдовы снизятся розничные цены на бензин, но еще больше повысится стоимость дизельного топлива, передает NOI.md.
На АЗС Молдовы снизятся розничные цены на бензин, но еще больше повысится стоимость дизельного топлива, передает NOI.md.
Это следует из опубликованных сегодня Национальным агентством по регулированию в энергетике новых максимальных розничных цен на основные нефтепродукты, которые будут действовать в ближайшие две недели. В частности, на период с 4 по 17 октября 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 17,2 лея за литр, а дизельного топлива — 15,41 лея за литр. В предыдущие две недели, с 20 сентября по 3 октября 2017, максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 17,51 и 15,2 лея за литр, соответственно. Таким образом, на ближайшие две недели бензин подешевеет в среднем на 31 бан за литр, или на 1,8%, а дизтопливо повысится в цене в среднем на 21 бан за литр, или примерно на 1,4%.
НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина и дизтоплива и публикует их на сайте. В тот же день, каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов и публикует их на своем