В Молдове дешевеет бензин, но дорожает дизтопливо

Это следует из опубликованных сегодня Национальным агентством по регулированию в энергетике новых максимальных розничных цен на основные нефтепродукты, которые будут действовать в ближайшие две недели. В частности, на период с 4 по 17 октября 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 17,2 лея за литр, а дизельного топлива — 15,41 лея за литр. В предыдущие две недели, с 20 сентября по 3 октября 2017, максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 17,51 и 15,2 лея за литр, соответственно. Таким образом, на ближайшие две недели бензин подешевеет в среднем на 31 бан за литр, или на 1,8%, а дизтопливо повысится в цене в среднем на 21 бан за литр, или примерно на 1,4%.