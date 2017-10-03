Авиакомпанию обязали выплатить 60 тысяч рублей за сорванный рейс в Новосибирск

Авиакомпанию S7 обязали выплатить 60 тысяч рублей за сорванный рейс в Новосибирск, об этом сообщается на сайте Оренбургского областного суда.

По данным ведомства, в июле 2016 года житель Орска купил билеты на рейс «Владивосток — Новосибирск». Из Новосибирска мужчина должен был отправиться в Москву, а из столицы в Оренбруг.

«Вылет в Новосибирск должен был состояться в 11:10, однако рейс был задержан на семь часов. Причиной задержки стала неисправность воздушного судна. В итоге мужчина опоздал на стыковочные рейсы и вынужден был потратить 39 000 рублей, чтобы приобрести билеты на рейсы с более поздним временем вылета, а также 1 600 рублей за проживание в гостинице», — рассказали в суде.

Пассажир вернулся домой и потребовал компенсации убытков от авиакомпании, но получил отказ.

В итоге дело было передано в суд.

Судебная коллегия указала, что выполнению рейса по расписанию «не препятствовали чрезвычайные и не зависящие от перевозчика обстоятельства».

«А техническое состояние воздушного судна, не соответствующее стандартам, в данном случае не является обстоятельством непреодолимой силы и не освобождает ответчика от ответственности за просрочку доставки пассажиров в пункт назначения», — рассказали в пресс-службе суда.