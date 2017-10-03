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17:18 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области на трассе А-280 построят усовершенствованные пешеходные переходы

На участке федеральной автодороги А-280 Ростов-Таганрог — граница с Украиной начался монтаж пандусов надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает подрядчик реконструкции, подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Азов».

«Строящийся пешеходный переход длиной 56 метров расположен на 32-м километре трассы, возле села Синявское. Усовершенствованный проект предусматривает более пологий подъем, чем у стандартных конструкций, что особенно удобно для пожилых граждан. Помимо этого, переход будет оборудован тактильными указателями для инвалидов по зрению. На новом сооружении завершен монтаж пролетных строений, полным ходом идет строительство башен-сходов (пандусов)», — рассказали в компании.

Отмечается, что аналогичный надземный переход появится и на 31-м километре трассы А-280, вблизи хутора Весёлый. Здесь завершено устройство фундамента и сооружение опор пролетных строений. Реконструкция участка с 29-го по 36-й км федеральной трассы А-280 началась в 2014 году. Согласно госконтракту объект будет сдан в эксплуатацию в мае 2018 года.

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