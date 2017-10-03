В Ростовской области на трассе А-280 построят усовершенствованные пешеходные переходы

«Строящийся пешеходный переход длиной 56 метров расположен на 32-м километре трассы, возле села Синявское. Усовершенствованный проект предусматривает более пологий подъем, чем у стандартных конструкций, что особенно удобно для пожилых граждан. Помимо этого, переход будет оборудован тактильными указателями для инвалидов по зрению. На новом сооружении завершен монтаж пролетных строений, полным ходом идет строительство башен-сходов (пандусов)», — рассказали в компании.