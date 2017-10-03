В Ростовской области на трассе А-280 построят усовершенствованные пешеходные переходы
На участке федеральной автодороги А-280
На участке федеральной автодороги А-280
«Строящийся пешеходный переход длиной 56 метров расположен на 32-м километре трассы, возле села Синявское. Усовершенствованный проект предусматривает более пологий подъем, чем у стандартных конструкций, что особенно удобно для пожилых граждан. Помимо этого, переход будет оборудован тактильными указателями для инвалидов по зрению. На новом сооружении завершен монтаж пролетных строений, полным ходом идет строительство
Отмечается, что аналогичный надземный переход появится и на 31-м километре трассы А-280, вблизи хутора Весёлый. Здесь завершено устройство фундамента и сооружение опор пролетных строений. Реконструкция участка с 29-го по 36-й км федеральной трассы А-280 началась в 2014 году. Согласно госконтракту объект будет сдан в эксплуатацию в мае 2018 года.