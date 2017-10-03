Поручение Путина по ремонту дороги на Серебрянку до сих пор не выполнено

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских проинспектировал объект и сообщил о результатах поездки на своей страничке в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В лесах под Нижним Тагилом продолжается борьба с бездорожьем. За 250 миллионов рублей областные власти чинят грунтовку в Серебрянку, исполняя поручение Владимира Путина. Вчера я доехал до удалённого посёлка, чтобы проверить, как справляется подрядчик. Признаю сразу, стало лучше, чем было. В прошлые визиты я преодолевал 65 километров до Серебрянки, если считать с трассы, за два с половиной часа. Нынче побил рекорд минут на 50. Не иначе, как ценой героических усилий дорожников», — написал депутат.

Андрей Альшевских также выложил фотографии, на которых видно как строители ведут работы: копают защитные противопаводковые траншеи, бетонируют сливы, укладывают щебень с отсевом. Он отметил, что для езды годится участок дороги до посёлка Синегорского, а далее вплоть до Серебрянки «яма на яме».

«Не жду, что Минтранс признает проблемы, явно скажут, что нормативы не нарушены. Уточню, что, согласно договору, ремонт обязаны завершить к 20 октября, то есть через три недели. А на деле, получается, еще конь не валялся. По ощущениям, дай фирме дополнительное время, и ей будет чем заняться», — написал Андрей Альшевских.

Он намерен съездить в Серебрянку весной 2018 года и проверить, что будет с дорогой.

Также Андрей Альшевских инициирует проверку.

«Случайно обратил внимание на один свороток сразу за Синегорским к охотхозяйствам. Дорога там достаточно недавно отсыпана щебнем. В совпадение почему-то не верится. Допускаю, что “предприимчивые” граждане “позаимствовали” материал с серебрянского направления. Инициирую проверку», — сообщил депутат.