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14:03 (мск), источник: ИА REGNUM

Поручение Путина по ремонту дороги на Серебрянку до сих пор не выполнено

СЕРЕБРЯНКА, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября 2017, 13:04 — REGNUM В Свердловской области ремонт дороги в Серебрянку, который был начат по поручению президента России Владимира Путина, затягивается.

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских проинспектировал объект и сообщил о результатах поездки на своей страничке в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В лесах под Нижним Тагилом продолжается борьба с бездорожьем. За 250 миллионов рублей областные власти чинят грунтовку в Серебрянку, исполняя поручение Владимира Путина. Вчера я доехал до удалённого посёлка, чтобы проверить, как справляется подрядчик. Признаю сразу, стало лучше, чем было. В прошлые визиты я преодолевал 65 километров до Серебрянки, если считать с трассы, за два с половиной часа. Нынче побил рекорд минут на 50. Не иначе, как ценой героических усилий дорожников», — написал депутат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Альшевских также выложил фотографии, на которых видно как строители ведут работы: копают защитные противопаводковые траншеи, бетонируют сливы, укладывают щебень с отсевом. Он отметил, что для езды годится участок дороги до посёлка Синегорского, а далее вплоть до Серебрянки «яма на яме».

«Не жду, что Минтранс признает проблемы, явно скажут, что нормативы не нарушены. Уточню, что, согласно договору, ремонт обязаны завершить к 20 октября, то есть через три недели. А на деле, получается, еще конь не валялся. По ощущениям, дай фирме дополнительное время, и ей будет чем заняться», — написал Андрей Альшевских.

Он намерен съездить в Серебрянку весной 2018 года и проверить, что будет с дорогой.

Также Андрей Альшевских инициирует проверку.
«Случайно обратил внимание на один свороток сразу за Синегорским к охотхозяйствам. Дорога там достаточно недавно отсыпана щебнем. В совпадение почему-то не верится. Допускаю, что “предприимчивые” граждане “позаимствовали” материал с серебрянского направления. Инициирую проверку», — сообщил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил губернатору до 1 июня привести дорогу Нижний Тагил — Серебрянка в эксплуатационное состояние. Однако в региональном Минтрансе сообщили, что из-за погодных условий работы начнутся в мае и закончатся в октябре 2017 года. На ремонт дороги, протяжённость которой составляет 65 км., из регионального бюджета было выделено 250 млн рублей.

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