Мэрия Екатеринбурга сдвинула сроки отопительного сезона

По данным чиновников, на данный момент батареи нагрелись в 100% объектов социальной сферы. «Процент подключения жилфонда близок к 99%, — заявил замглавы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. — Однако есть пусковые повреждения». Самое крупное на данный момент — на улице Шевченко. Также имеются аварии в микрорайоне Компрессорный, на Химмаше, а также в отдаленных территориях. Рабочие бригады устраняют их в круглосуточном режиме.

Гейко также подчеркнул, что низкие температуры осенью этого года не на стороне коммунальщиков, и жалобы людей обоснованы. Жителям домов, где есть проблемы с подключением, просят обращаться в управляющие компании и ТСЖ, которые в курсе причин неполадок (авария или налаживание гидравлики) и принимаемых мерах. Можно также позвонить на горячую линию по подаче тепла в Екатеринбурге по телефонам: 8-(343)-222−3−005, 005. Но заранее предупреждаем, что дозвониться бывает очень непросто.