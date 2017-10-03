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14:05 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мэрия Екатеринбурга сдвинула сроки отопительного сезона

Проблемные точки подключений тепла в столице Урала.

Жители Екатеринбурга полностью получат тепло к 10 октября, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

По данным чиновников, на данный момент батареи нагрелись в 100% объектов социальной сферы. «Процент подключения жилфонда близок к 99%, — заявил замглавы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. — Однако есть пусковые повреждения». Самое крупное на данный момент — на улице Шевченко. Также имеются аварии в микрорайоне Компрессорный, на Химмаше, а также в отдаленных территориях. Рабочие бригады устраняют их в круглосуточном режиме.

Гейко также подчеркнул, что низкие температуры осенью этого года не на стороне коммунальщиков, и жалобы людей обоснованы. Жителям домов, где есть проблемы с подключением, просят обращаться в управляющие компании и ТСЖ, которые в курсе причин неполадок (авария или налаживание гидравлики) и принимаемых мерах. Можно также позвонить на горячую линию по подаче тепла в Екатеринбурге по телефонам: 8-(343)-222−3−005, 005. Но заранее предупреждаем, что дозвониться бывает очень непросто.

Напомним, что по графику все потребители столицы Урала должны были получить тепло к 1 октября 2017 года, но из-за локальных поломок сроки пришлось сдвинуть.

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