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14:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы выбрали дороги для ремонта

Горожане назвали три самых проблемных участка дорог — на улицах Первомайской, Мира и Чемпионской, рассказали в муниципалитете.

Новосибирцы выбрали дороги для ремонта, итоги голосования опубликованы на странице Департамента транспорта мэрии Новосибирска в соцсети «Вконтакте».

По итоговым результатам голосования в «ТОП-3» участков дорог, нуждающихся в скорейшем ремонте, входят (в процентном соотношении от всех участников опроса):

1. ул. Первомайская (в районе домов №№ 198, 202, примечание: в плане на 2018 год) — 54,2%;.

2. ул. Мира (от пересечения с ул. Ватутина до ул. Аникина) — 53,3%;.

3. ул. Чемпионская (в районе домов №№ 2, 3−35) — 50,9%.

Есть и итоги голосования по районам. В Дзержинском и Калининском районах больше всего голосов горожан набрали участки на улице Чемпионской (в районе домов №№ 2, 3−35). В Центральном округе — участок улицы Дачной (от ул. Дмитрия Донского до ул. Михаила Перевозчикова). В Октябрьском районе отремонтируют улицы Волочаевскую (от Гусинобродского шоссе до ул. Татьяны Снежиной, в районе дома № 51). В Ленинском районе — Троллейную (от ул. Широкой до ул. Плахотного). В Кировском — улицу Мира (от пересечения с ул. Ватутина до ул. Аникина). Наконец, в Советском и Первомайском районах отремонтируют участок улицы Первомайской (в районе домов №№ 198, 202).

Выбранные участки дорог включат в план ремонта на 2018 год.

Проект «Выбери дорогу для ремонта» мэрия реализует уже в третий раз. В прошлом году жители голосованием в Интернете выбрали 37 проблемных участков. Ремонт на них был проведен осенью 2016 года и летом 2017 года. .

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