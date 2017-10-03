Власти наведут порядок на Хилокском рынке, увеличив штрафы за нелегальную торговлю

Источник: Вести - Новосибирск

Татьяна Конради, корреспондент: «За моей спиной Хилокский рынок. Место хорошо знакомое горожанам. Сюда приезжают, чтобы купить недорогую продукцию. Если на территории рынка идет торговля по законам. Там все определено, то за забором происходит совершенно другое действо. Здесь своя атмосфера, свои условия и правила. И своя жесткая конкуренция».

Журналистам здесь не рады. Слишком много вопросов задают. Главный: почему торгуют не на рынках, а вот так… стихийно и без условий? Весь товар — на самодельных столах. В лучшем случае — чаще — просто на земле. Вокруг грязь, мусор и отхожие места. Продавцы уверяют — «жизнь заставила». Впрочем, как выяснилось, и здесь места не бесплатные. Уже без камеры, по секрету, продавцы делятся наболевшим. Платят они строго по графику. Ставки разные. Все зависит от товара и оборота. Мзду собирают ежедневно. На вопрос: «кто?» — отвечают: «хозяин».

Виталий Витухин, начальник Управления Потребительского рынка мэрии Новосибирска: «Кто-то опекает эти точки. Я на камеру хочу заявить. Официально стоящая точка, палатка фруктовая, которая размещается через наше управление. От 8 до 10 тысяч в месяц. Точка, стоящая незаконно, которая платит кому-то платит 15−20 тысяч. Дорогие предприниматели, милости просим в управление потребительского рынка. Это вам обойдется дешевле».