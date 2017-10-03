Южноуральцы смогут добраться из Челябинска до Владивостока без пересадок
С 14 декабря жители Челябинской области смогут без пересадок добраться на поезде до Владивостока.
С 14 декабря жители Челябинской области смогут без пересадок добраться на поезде до Владивостока.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В Омске беспересадочные вагоны будут перецеплять к фирменному поезду № 2/1 «Россия» сообщением Москва — Владивосток, которым они будут следовать до конечной станции.
Подробное расписание движения поездов и стоимость билетов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Продажа проездных документов открывается за 60 суток до отправления.