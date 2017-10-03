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14:22 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральцы смогут добраться из Челябинска до Владивостока без пересадок

С 14 декабря жители Челябинской области смогут без пересадок добраться на поезде до Владивостока.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, беспересадочные вагоны сообщением Челябинск — Владивосток будут курсировать по четным числам отправлением из Челябинска с поездами № 12/11 Челябинск — Омск и № 128 Адлер — Красноярск.

В Омске беспересадочные вагоны будут перецеплять к фирменному поезду № 2/1 «Россия» сообщением Москва — Владивосток, которым они будут следовать до конечной станции.

Подробное расписание движения поездов и стоимость билетов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Продажа проездных документов открывается за 60 суток до отправления.

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