Южноуральцы смогут добраться из Челябинска до Владивостока без пересадок

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, беспересадочные вагоны сообщением Челябинск — Владивосток будут курсировать по четным числам отправлением из Челябинска с поездами № 12/11 Челябинск — Омск и № 128 Адлер — Красноярск.

В Омске беспересадочные вагоны будут перецеплять к фирменному поезду № 2/1 «Россия» сообщением Москва — Владивосток, которым они будут следовать до конечной станции.