Новый терминал пермского аэропорта получил заключение Ростехнадзора

2 октября федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала АО «Международный аэропорт «Пермь» положительное заключение о соответствии здания нового терминала требованиям технических регламентов и проектной документации.



АО «Международный аэропорт «Пермь» осталось получить разрешения на ввод в эксплуатацию от Росавиации, после чего терминал будет открыт, сообщает пресс-служба.



Напомним, строительство нового здания для пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года. Плановый срок ввода терминала в эксплуатацию- декабрь 2017 года.