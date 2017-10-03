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14:24 (мск), источник: Новости Перми

Новый терминал пермского аэропорта получил заключение Ростехнадзора

Здание было достроено, и до момента, когда терминал примет первых пассажиров, остался лишь один шаг — получение разрешения от Росавиации.

2 октября федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала АО «Международный аэропорт «Пермь» положительное заключение о соответствии здания нового терминала требованиям технических регламентов и проектной документации.

АО «Международный аэропорт «Пермь» осталось получить разрешения на ввод в эксплуатацию от Росавиации, после чего терминал будет открыт, сообщает пресс-служба.

Напомним, строительство нового здания для пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года. Плановый срок ввода терминала в эксплуатацию- декабрь 2017 года.

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