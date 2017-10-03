Под Волгоградом на трассе ликвидировали участок с повышенной аварийностью

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, очаг повышенной аварийности находился на повороте на 68 километре дороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск». За год там было зафиксировано девять ДТП, в результате которых один человек погиб и 15 человек получили травмы.

По данным анализа экспертов, причиной аварий чаще всего становилось несоблюдение водителями безопасной скорости на опасном повороте, что приводило к столкновениям и опрокидываниям.

Как уточнили в ведомстве, для снижения риска на участке установили барьерное ограждение, нанесли разметку термопластиком и разместили сигнальные столбики. А для безопасности в ночное время оборудовали участок искусственным освещением и светодиодными дорожными знаками. Светильник представляют собой солнечные панели, а потому будут работать без внешних источников питания круглый год. Эти меры должны снизить аварийность и создать безопасные условия движения для водителей.