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14:13 (мск), источник: Sputnik

Российский экспортный центр выделит узбекским банкам $300 млн

Кредитные линии для финансирования проектов будут открываться в полуавтоматическом режиме, российская сторона готова предоставлять кредиты напрямую покупателю.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Российский экспортный центр откроет кредитные линии четырем узбекским банкам на общую сумму порядка 300 миллионов долларов, сообщил сегодня в Ташкенте генеральный директор организации Петр Фрадков.

«Мы провели достаточно плодотворные переговоры с рядом узбекских банков. Это Национальный банк, “Асака”, “Узпромстройбанк” и “Ориент Финанс”. Договорились, что в течении месяца Российский экспортный центр откроет этим банкам кредитные линии для финансирования проектов узбекско-российского сотрудничества. Могу сказать, что сумма этих лимитов в общей сложности составит до 300 миллионов долларов. И это на первом этапе», — рассказал Фрадков.

По его словам, это будет дешевое финансирование, с одной стороны конкурентоспособное, а с другой — быстро доступное.

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«Предоставленные лимиты будут в полуавтоматическом режиме предполагать принятие решения со стороны банков с точки зрения финансирования проектов сотрудничества. Также мы, если это понадобиться, готовы предоставлять кредиты напрямую покупателю, страховать рассрочку платежа», — заметил Петр Фрадков.

Российский экспортный центр не является новичком на узбекском рынке. На данный момент он уже профинансировал проекты на общую сумму в 327 миллионов долларов. В первую очередь, это инициативы в химической промышленности, металлургии, энергетическом машиностроении и электротехнике.

По мнению Фрадкова, Узбекистан с точки зрения экспорта становиться все более важным партнером для РФ.

«Если в целом Узбекистан в экспорте России занимает 34 место, то по несырьевому и неэнергетическому экспорту — 20, а по продукции средних и верхних переделов — 11 место. Мы видим по итогам 8 месяцев этого года рост поставок почти на 20%. Внешнеторговый оборот Узбекистана будет только расти и российские компании не могут и не должны остаться в стороне от этого процесса», — подчеркнул он.

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