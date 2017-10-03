Жители столицы уже могут запрашивать подключение к отоплению

Всего же «Термоэлектрика» получила 46 заявок на подачу тепла. Чтобы включить отопление в жилом доме нужно согласие половины жильцов. Заявления принимают в территориальных офисах поставщика.



«Процедура подключения очень проста, занимает она максимум три часа. Начать ее можно только по заявлению жилищных ассоциаций. Управляющих мы просим заранее представить документы о выполнении подготовительных работ», — сказал директор «Термоэлектрики» Вячеслав Ени.



Последние два года, по данным «Термоэлектрики», число отказывающихся от централизованного отопления снижается. В 2016-м было 160 таких заявок, а в этом году — 90. Тариф на отопление остался прежним — 1112 леев за гигакалорию.



Задолжали поставщику в общей сложности 860 миллионов леев, и 388 миллионов — это долги бытовых потребителей. «Термоэлектрика» обеспечивает горячей водой и теплом около 4100 зданий. Централизованно отапливаются более 208 тысяч квартир.