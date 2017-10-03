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14:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на зарплату бюджетникам выделят более 175 млн рублей

Деньги выделит бюджет Башкирии для исполнения «майских» указов.

В 2017 году бюджет Башкирии выделит уфимским бюджетникам более 175 млн рублей на зарплату работникам образования и культуры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Решение правительства о дополнительных затратах на зарплаты бюджетникам правительство региона приняло вчера, 2 октября. В пресс-службе заявили, что деньги выделяют, чтобы добиться достижения показателей, установленных в «майских» указах президента России Владимира Путина.

Работники образования и культуры получат деньги до конца 2017 года.

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