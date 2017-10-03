В Уфе на зарплату бюджетникам выделят более 175 млн рублей

В 2017 году бюджет Башкирии выделит уфимским бюджетникам более 175 млн рублей на зарплату работникам образования и культуры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Решение правительства о дополнительных затратах на зарплаты бюджетникам правительство региона приняло вчера, 2 октября. В пресс-службе заявили, что деньги выделяют, чтобы добиться достижения показателей, установленных в «майских» указах президента России Владимира Путина.