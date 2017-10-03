В Уфе на зарплату бюджетникам выделят более 175 млн рублей
Деньги выделит бюджет Башкирии для исполнения «майских» указов.
Деньги выделит бюджет Башкирии для исполнения «майских» указов.
В 2017 году бюджет Башкирии выделит уфимским бюджетникам более 175 млн рублей на зарплату работникам образования и культуры. Об этом сообщает
Решение правительства о дополнительных затратах на зарплаты бюджетникам правительство региона приняло вчера, 2 октября. В
Работники образования и культуры получат деньги до конца 2017 года.