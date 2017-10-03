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14:32 (мск), источник: Tengrinews

Назван регион Казахстана с самыми изношенными больницами

В Минздраве назвали регион Казахстана с самыми изношенными больницами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Сеть здравоохранения требует обновления. На текущую дату в госсобственности находятся порядка 11 тысяч зданий. Износ данных зданий составляет порядка 55,8 процента. Если предметно посмотреть по регионам, наибольший износ объектов у нас приходится на Алматинскую область, наименьший на Астану», — заявил на брифинге СЦК директор Департамента инвестполитики МЗ РК Аслан Кинаятов.

Решать этот вопрос, по его словам, министерство планирует с помощью развития государственно-частного партнерства, лидерами в котором являются Актюбинская и Карагандинская область. Ранее министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал, как прикрепился к городской поликлинике в Астане.

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