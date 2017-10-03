Назван регион Казахстана с самыми изношенными больницами

«Сеть здравоохранения требует обновления. На текущую дату в госсобственности находятся порядка 11 тысяч зданий. Износ данных зданий составляет порядка 55,8 процента. Если предметно посмотреть по регионам, наибольший износ объектов у нас приходится на Алматинскую область, наименьший на Астану», — заявил на брифинге СЦК директор Департамента инвестполитики МЗ РК Аслан Кинаятов.