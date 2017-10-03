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15:51 (мск), источник: ТАСС

Власти Татарстана рассчитывают восстановить птицефабрику «Лаишевская»

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены восстановить крупную птицефабрику «Лаишевская», поголовье которой было уничтожено из-за птичьего гриппа, сообщил журналистам во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

«Мы планируем запустить заново птицефабрику “Лаишевская”, ведем переговоры с инвестором, чтобы он взял ее с возможностью наращивания площадей», — сказал Ахметов, не уточнив, кто является инвестором.

Как сообщалось ранее, 10 мая на территории «Лаишевской», где у птиц был выявлен птичий грипп, ввели карантин на три месяца. Все поголовье комплекса в 447,8 тыс. птиц было уничтожено.

По словам Ахметова, компания занимает 10% яичного рынка региона, проблемы фабрики не отразятся на ценах на яйца.

«Поголовье компании не было застраховано. Думаю, что компания понесет ущерб примерно на 100 млн рублей», — отмечал он ранее.

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