Власти Татарстана рассчитывают восстановить птицефабрику «Лаишевская»
КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены восстановить крупную птицефабрику «Лаишевская», поголовье которой было уничтожено
КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены восстановить крупную птицефабрику «Лаишевская», поголовье которой было уничтожено
«Мы планируем запустить заново птицефабрику “Лаишевская”, ведем переговоры с инвестором, чтобы он взял ее с возможностью наращивания площадей», — сказал Ахметов, не уточнив, кто является инвестором.
Как сообщалось ранее, 10 мая на территории «Лаишевской», где у птиц был выявлен птичий грипп, ввели карантин на три месяца. Все поголовье комплекса в 447,8 тыс. птиц было уничтожено.
По словам Ахметова, компания занимает 10% яичного рынка региона, проблемы фабрики не отразятся на ценах на яйца.
«Поголовье компании не было застраховано. Думаю, что компания понесет ущерб примерно на 100 млн рублей», — отмечал он ранее.