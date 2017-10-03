Власти Татарстана рассчитывают восстановить птицефабрику «Лаишевская»

«Мы планируем запустить заново птицефабрику “Лаишевская”, ведем переговоры с инвестором, чтобы он взял ее с возможностью наращивания площадей», — сказал Ахметов, не уточнив, кто является инвестором.

Как сообщалось ранее, 10 мая на территории «Лаишевской», где у птиц был выявлен птичий грипп, ввели карантин на три месяца. Все поголовье комплекса в 447,8 тыс. птиц было уничтожено.

По словам Ахметова, компания занимает 10% яичного рынка региона, проблемы фабрики не отразятся на ценах на яйца.