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14:43 (мск), источник: dostup1.ru

В Минсельхозе ждут хорошей погоды для сбора оставшегося урожая

На начало октября южноуральские аграрии намолотили 2 млн тонн зерна. Работы завершены на 86% уборочной площади, это свыше 1,2 млн гектаров.

В Минсельхозе Челябинской области хвастаются рекордным урожаем и надеются, что в регион вернется «плюс», который позволит собрать многотысячные «остатки», — пшеница обсохнет, как после дождя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александра Завалищина, в 2017 году аграрии собрали уже более 2 млн тонн зерна и 100 тыс. тонн картофеля. Это новый рекорд, который позволяет региону стать абсолютно самодостаточным.

«В 2016 году аграрии дают 12,5% от валового продукта, это лучший результат в УрФО. За последние годы в 2,5 раза увеличилась площадь под масличные культуры. В 2017 году на 50 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. Обмолотили 87% площади, свыше 2 млн тонн. Урожайность — 16,6 центнера с гектара, это выше на два с лишним центнера, чем в прошлом году», — говорит замминистра.

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Аграриям предстоит обмолотить еще 200 тыс. гектаров зерновых и 90 тыс. гектаров масличных культур. Александр Завалищин надеется, что дальнесрочные прогнозы сбудутся: столбики термометров поднимутся до плюс 7−11 градусов и аграрии смогут продолжить полевые работы.

Огромное количество зерна есть, где хранить, подчеркивает чиновник. «У нас складских емкостей хватает. Зерно хранится годами, ничего с ним не случится», — говорит Завалищин.

Несмотря на самодостаточность, в регион все же завозят сельхозпродукцию, но только в межсезонье. Это, прежде всего, овощи — «в мизерном количестве», утверждает замминистра. И публично объявляет, что в регионе коренным образом изменилась ситуация в молочной отрасли: за девять месяцев нынешнего года ожидается превышение производства объемов молока на 12 тыс. тонн.

Производство свинины с начала года увеличилось на 14% и составило 84 тыс. тонн (по организациям Южный Урал на 6-м месте в России). Куриных яиц за восемь месяцев произведено 1 млрд 129 млн штук (+3% к прошлому году, третье место в стране).

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