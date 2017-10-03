В Уфе назвали примерную стоимость проезда по Восточному выезду

Стоимость проекта — чуть менее 35 млрд рублей. Из них 20 млрд — средства федерального бюджета, 4,6 млрд — средства республики, занятые в Новом банке развития БРИКС, 10 млрд рублей — средства БКК. Об этом сообщил на встрече с журналистами председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Тариф разового проезда по дороге закладывается в размере от 150 до 300 рублей. Проезд общественного транспорта и автомобилей чрезвычайных служб будет оплачиваться бюджетными средствами, отметил руководитель ведомства.

Проект Восточного выезда включает строительство тоннеля протяженностью 1,2 км, начатого в 1992 году; строительство моста длиной 2,5 км; 14-километровой автодороги, примыкающей к федеральной трассе М-5; пунктов взимания платы; создание системы управления дорожным движением и базы для обслуживания дороги.

Восточный выезд должен соединить федеральные трассы М-7 и М-5 через город. Однако, отметили в Госкомтрансе, пускать грузовой транспорт по новой платной дороге не планируется. Восточный выезд рассчитывается преимущественно на легковой транспорт, на обслуживание Зауфимья, которое будет активно застраиваться в связи с появлением дороги.