В Уфе назвали примерную стоимость проезда по Восточному выезду
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Правительство Башкирии утвердило финансовую модель выплат республики концессионеру Восточного выезда. Построить его планируется к началу 2022 года. В течение девяти лет концессионеру — «Башкирской концессионной компании» (дочерняя структура группы ВТБ), ежегодно будет выплачиваться от 1,2 млрд в 2022-м до 2,5 млрд рублей в 2031 году, в 2034 году дорога должна выйти на самоокупаемость. Срок реализации концессии — 25 лет, до 2042 года.