Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США и Индия готовят удар по России и Китаю - СМИ
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Наталья Краско высказалась об интеллекте Собчак
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
14:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе назвали примерную стоимость проезда по Восточному выезду

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Правительство Башкирии утвердило финансовую модель выплат республики концессионеру Восточного выезда. Построить его планируется к началу 2022 года. В течение девяти лет концессионеру — «Башкирской концессионной компании» (дочерняя структура группы ВТБ), ежегодно будет выплачиваться от 1,2 млрд в 2022-м до 2,5 млрд рублей в 2031 году, в 2034 году дорога должна выйти на самоокупаемость. Срок реализации концессии — 25 лет, до 2042 года.

Стоимость проекта — чуть менее 35 млрд рублей. Из них 20 млрд — средства федерального бюджета, 4,6 млрд — средства республики, занятые в Новом банке развития БРИКС, 10 млрд рублей — средства БКК. Об этом сообщил на встрече с журналистами председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Тариф разового проезда по дороге закладывается в размере от 150 до 300 рублей. Проезд общественного транспорта и автомобилей чрезвычайных служб будет оплачиваться бюджетными средствами, отметил руководитель ведомства.

Проект Восточного выезда включает строительство тоннеля протяженностью 1,2 км, начатого в 1992 году; строительство моста длиной 2,5 км; 14-километровой автодороги, примыкающей к федеральной трассе М-5; пунктов взимания платы; создание системы управления дорожным движением и базы для обслуживания дороги.

Восточный выезд должен соединить федеральные трассы М-7 и М-5 через город. Однако, отметили в Госкомтрансе, пускать грузовой транспорт по новой платной дороге не планируется. Восточный выезд рассчитывается преимущественно на легковой транспорт, на обслуживание Зауфимья, которое будет активно застраиваться в связи с появлением дороги.

Как пояснил директор РПИИ «Башкирдортранспроект» Динар Халитов, пока речь идет о строительстве половины дороги от М-5 до моста и тоннеля с выходом на путепровод через проспект С. Юлаева. Варианты проектных решений западной половины Восточного выезда — от Затонского моста, пока обсуждаются. Были планы строительства эстакады над улицами Зорге, проспектом Октября и Комсомольской, проектировщики просчитывают также другие способы проведения дороги.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Путину верительные грамоты
Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подряд
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Предателей семьи Анны Франк найдут с помощью методов Big Data
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь