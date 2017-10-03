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17:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Собянин: формирование программы реновации полностью завершено

В программу включено 5 177 домов.

Источник: РИА "Новости"

Власти Москвы заявили о завершении формирования программы реновации. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства города.

Он отметил, что ранее были утверждены основные перечни домов, вошедших в программу, и определены стартовые дома. Строительство уже началось.

Вместе с тем, часть протоколов не были рассмотрены из-за спорных моментов, поэтому их рассмотрели дополнительно.

Кроме того, и.о. по координации вопросов градостроительной политики и строительства, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в соответствии с законом, новые дома не смогут войти в программу реновации. При этом жильцы домов, уже включенных в программу, могут выйти из нее на любом этапе, если такое решение будет принято на общем собрании.

Также Левкин рассказал, что жители 37 домов настояли на включении зданий в программу реновации.

По его словам, столичное правительство рассмотрело протоколы о включении в программу еще 22 домов, но их не смогут включить, поскольку при проведении общих собраний были нарушены требования к наличию кворума участников. Также стало известно, что из программы предлагается исключить четыре дома. Речь идет о зданиях, расположенных по следующим адресам: проспект Буденного, 28, к. 1, улица Циолковского, 5, улица Лодочная, 27, стр. 1, улица Ставропольская, 15.

Таким образом, к настоящему моменту в программу реновации включены 5 177 домов.

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