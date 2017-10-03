Законопроект о возможности выплаты зарплаты в иностранной валюте поступил в Думу

Источник: Reuters

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Сейчас работающие за рубежом россияне могут получать зарплату от работодателей (юрлиц, резидентов России) только в рублях и на открытые в российских счетах банки. Это вызывает неудобства для «указанной категории» граждан и «представляется экономически необоснованным», отмечается в пояснительной записке.

В законопроекте предлагается разрешить операции между резидентами по выплате в иностранной валюте и предоставить возможность зачисления зарплаты на счета, открытые в банках за пределами России.