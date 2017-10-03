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15:52 (мск), источник: Ведомости

Законопроект о возможности выплаты зарплаты в иностранной валюте поступил в Думу

В Госдуму внесен законопроект, которые предусматривает выплату зарплаты в иностранной валюте отдельным категориям граждан. Документ опубликован в электронной базе данных ГД.

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Источник: Reuters
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Сейчас работающие за рубежом россияне могут получать зарплату от работодателей (юрлиц, резидентов России) только в рублях и на открытые в российских счетах банки. Это вызывает неудобства для «указанной категории» граждан и «представляется экономически необоснованным», отмечается в пояснительной записке.

В законопроекте предлагается разрешить операции между резидентами по выплате в иностранной валюте и предоставить возможность зачисления зарплаты на счета, открытые в банках за пределами России.

Сотрудники дипломатических служб, диппредставительств, консульских учреждений, постоянных представительств и работники расположенных за пределами России госучреждений и сейчас могут получать зарплату в иностранной валюте за рубежом. Поправками предлагается дать им возможность получать зарплату и иные выплаты в иностранной валюте путем перечисления в банки, работающие на территории России.

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21 августа© Ньюстюб
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