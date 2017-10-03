Число проверок бизнеса в Новосибирской области в 2017 году снизится почти в 1,2 раза

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Реформа контрольно-надзорной деятельности позволит по итогам 2017 года сократить количество плановых проверок предпринимателей в Новосибирской области почти в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Юрий Марченко.

«По программе, к 2019 году мы должны снизить объем контрольных мероприятий на 20% от того количества, которое было до реформы. Такое снижение уже есть. Если в 2015 году у нас в регионе в плановом режиме проводилось 447 проверок, то в 2016 — уже 301. А на 2017 год запланировано 266 проверок», — отметил Марченко, подводя предварительные итоги выполнения программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», которая реализуется на площадке Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Снижение числа проверок в связи с реформой зафиксировано и в государственном пожарном надзоре, на долю которого приходится до 60% проверок, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник регионального управления надзорной деятельности ГУ МЧС России Алексей Брызгалов.

«В 2012 году мы проводили 10−11 тысяч плановых проверок, а в этом году запланировано 2 тысячи 373 проверки. Мы видим снижение нагрузки в пять-шесть раз,» — сказал Брызгалов.