В Краснодаре правый берег реки Кубань будут укреплять

Подготовка необходимых документов позволит Краснодару принять участие в федеральной программе.

— Это важнейшая работа, которую необходимо оперативно и качественно выполнить. Без участия в государственной программе и, соответственно, софинансирования из федерального, краевого и городского бюджетов, реализовать этот проект в Краснодаре невозможно, — отметил мэр города Евгений Первышов.

Как ранее сообщал «Югополис», приблизительная оценка стоимости проекта берегоукрепления на всем протяжении от Рождественского парка до парка Победы — более 3 млрд руб.

Работы по берегоукреплению позволят, с одной стороны, предотвратить дальнейшее размывание берега реки. С другой — начать строительство благоустроенной набережной, которая соединит Рождественский парк с парком им. 30-летия Победы.

На проектирование и прохождение государственной экспертизы проекта по берегоукреплению правого берега реки Кубань будут направлены средства в объеме более 25 млн руб. В текущем году на проектно-изыскательские работы — 4,5 млн руб. в 2018-м — 20,7 млн руб. на разработку проектно-сметной документации. Выполнение этих двух этапов позволит подготовить необходимые документы для участия в федеральной программе. Завершить их необходимо к апрелю 2018 года.