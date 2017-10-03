В Краснодаре правый берег реки Кубань будут укреплять
Средства для разработки
Средства для разработки
Подготовка необходимых документов позволит Краснодару принять участие в федеральной программе.
— Это важнейшая работа, которую необходимо оперативно и качественно выполнить. Без участия в государственной программе и, соответственно, софинансирования из федерального, краевого и городского бюджетов, реализовать этот проект в Краснодаре невозможно, — отметил мэр города Евгений Первышов.
Как ранее сообщал «Югополис», приблизительная оценка стоимости проекта берегоукрепления на всем протяжении от Рождественского парка до парка Победы — более 3 млрд руб.
Работы по берегоукреплению позволят, с одной стороны, предотвратить дальнейшее размывание берега реки. С другой — начать строительство благоустроенной набережной, которая соединит Рождественский парк с парком им. 30-летия Победы.
На проектирование и прохождение государственной экспертизы проекта по берегоукреплению правого берега реки Кубань будут направлены средства в объеме более 25 млн руб. В текущем году на
После подготовки документации от Краснодара будет подана заявка на участие в конкурсном отборе по включению объекта в подпрограмму федеральной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства», сообщает