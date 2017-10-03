Строительство четвертого долгостроя «СУ-155» завершилось в Нижнем Новгороде

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, завершено строительство жилого дома компании «Нижегородкапстрой» (застройщик, входящий в ГК «СУ-155») по адресу: ул. Генерала Штеменко, корп.14. По результатам итоговой проверки объекту было выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).

Данное разрешение позволяет приступить к следующему этапу — подать необходимый пакет документов для оформления разрешения на ввод дома в эксплуатацию. После ввода дома в эксплуатацию и проведения необходимых процедур по кадастрированию и оценке, решится квартирный вопрос для 102 нижегородских дольщиков.

На достройку объекта банком-инвестором было направлено 281,44 млн рублей. Всего в Нижнем Новгороде и области компания «СУ-155» не достроила семь объектов, три из которых уже введены в эксплуатацию. (г. Кстово, пер. Щитковый, мкр.10, корп 2; ЖК «Первомайский», ул. Украинская, корп. 1; ул. Ген. Штеменко корп. 4А). В процессе строительства остаются еще четыре объекта: ул. Украинская, корп. 5 (ЖК «Первомайский»); ул. Ген. Штеменко корп. 10, ул. Ген. Штеменко корп. 11, ул. Ген. Штеменко корп. 14 (ЖК «Белый город»). Данные объекты согласно расчетному графику должны быть достроены в 2018 году. После достройки будет начата процедура ввода в эксплуатацию объектов, а также заседания судов.

Напомним, в мае 2017 года сообщалось, что дольщики введенного д. 1 по ул. Украинской в Нижнем Новгороде для получения квартир ожидают решения суда. Суд состоялся 8 сентября текущего года, по его решению всем дольщикам присуждены долевые квартиры.