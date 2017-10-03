Строительство четвертого долгостроя «СУ-155» завершилось в Нижнем Новгороде
Строительство четвертого долгостроя «СУ-155» завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила
Строительство четвертого долгостроя «СУ-155» завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила
Согласно информации, завершено строительство жилого дома компании «Нижегородкапстрой» (застройщик, входящий в ГК «СУ-155») по адресу: ул. Генерала Штеменко, корп.14. По результатам итоговой проверки объекту было выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).
Данное разрешение позволяет приступить к следующему этапу — подать необходимый пакет документов для оформления разрешения на ввод дома в эксплуатацию. После ввода дома в эксплуатацию и проведения необходимых процедур по кадастрированию и оценке, решится квартирный вопрос для 102 нижегородских дольщиков.
На достройку объекта
Напомним, в мае 2017 года сообщалось, что дольщики введенного д. 1 по ул. Украинской в Нижнем Новгороде для получения квартир ожидают решения суда. Суд состоялся 8 сентября текущего года, по его решению всем дольщикам присуждены долевые квартиры.
Напомним также, что дольщики