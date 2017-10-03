Началась прокладка ЛЭП в Крым от Ростовской АЭС

По данным Минэнерго России, сейчас на строительстве занято без малого 1200 человек и 400 единиц техники. Одновременно тянутся две линии — от атомной станции под Волгодонском до Ростова и от Ростова до Тамани. Первая линия протяженностью 290 километров готова примерно наполовину. Из почти тысячи необходимых опор установлено уже более 700. Смонтировано более 146 километров провода, и осталось еще примерно столько же. Ко второй линии, которая пойдет от ростовской подстанции непосредственно к берегу Черного моря, строители только приступили. Из 496 километров провода, который нужно смонтировать, сделано всего 10. Однако работы ведутся достаточно высокими темпами, и у строителей нет сомнений, что все будет сдано в срок.

Большую часть необходимой для Крыма энергии обеспечит четвертый энергоблок атомной станции, который планируется запустить этой осенью

Как сообщили «РГ» в правительстве Ростовской области, энерготрасса проходит по территории Мясниковского, Родионово-Несветайского и Азовского районов. В основном под строительство задействованы земли сельхозназначения. Семь километров линии пройдут по территории Советского района Ростова. По данным минэнерго, всего земельно-правовые отношения с землепользователями оформлены на 1362 участках из 1708.

— У нас строительство началось недавно. Но монтажники достаточно быстро поставили все столбы, сейчас уже начали тянуть провода. Можно сказать, работы идут ударными темпами, — рассказал замглавы Мясниковского района Нерсес Тер-Акопян.

Сегодня электроэнергия в Крым подается с территории соседнего Краснодарского края при помощи четырех ниток энергомоста. Высоковольтная линия, напомним, позволит увеличить мощность подачи до 850 МВт. Большую часть необходимой энергии обеспечит четвертый энергоблок атомной станции, который планируется запустить этой осенью. Как отмечал ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, дефицита электроэнергии не возникнет — мощность генерации на Дону превышает шесть гигаватт, внутри региона потребляется только половина. Остальное поставляется через федеральный оптовый рынок электроэнергии потребителям соседних регионов.