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16:12 (мск), источник: ИА Башинформ

Глава Башкирии выберет проект развития уфимского скоростного транспорта в декабре

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Проект развития скоростного транспорта в Уфе будет определен главой Башкирии в декабре.

Как сообщил на встрече с журналистами руководитель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов, ведомство совместно с администрацией Уфы, специалистами местных проектных институтов и экспертами из проектных агентств Москвы и Санкт-Петербурга готовит на рассмотрение три варианта: монорельс, метробус, и скоростной трамвай. Последний проект — приоритетный, указал Тимур Мухаметьянов, как самый экономичный и экологичный. Предполагается, что скоростной трамвай довезет пассажира из Черниковки в центр за 40 минут. Система должна связывать разные части города.

Стоимость реализации строительства системы скоростного трамвая колеблется от 7,5 до 22 млрд рублей. Скорее всего, это будет государственно-частное партнерство, и без вливания федерального бюджета при реализации столь масштабного проекта не обойтись, отметил руководитель Госкомтранса.

Схема размещения трамвайных путей пока окончательно не установлена. «Конечно, они будут дублировать основные магистрали. При строительстве дороги придется частично перекрывать, без этого не обойтись», — сказал Тимур Мухаметьянов. Речь идет о проспекте Октября, на котором в нулевых годах в пользу автодороги были демонтированы трамвайные рельсы, связывающие южные и северные микрорайоны, и о проспекте Салавата Юлаева.

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