Глава Башкирии выберет проект развития уфимского скоростного транспорта в декабре

Как сообщил на встрече с журналистами руководитель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов, ведомство совместно с администрацией Уфы, специалистами местных проектных институтов и экспертами из проектных агентств Москвы и Санкт-Петербурга готовит на рассмотрение три варианта: монорельс, метробус, и скоростной трамвай. Последний проект — приоритетный, указал Тимур Мухаметьянов, как самый экономичный и экологичный. Предполагается, что скоростной трамвай довезет пассажира из Черниковки в центр за 40 минут. Система должна связывать разные части города.

Стоимость реализации строительства системы скоростного трамвая колеблется от 7,5 до 22 млрд рублей. Скорее всего, это будет государственно-частное партнерство, и без вливания федерального бюджета при реализации столь масштабного проекта не обойтись, отметил руководитель Госкомтранса.