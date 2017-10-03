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17:35 (мск), источник: Volga News

Аграрии губернии завершили уборку зерновых культур и сев озимых

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на 3 октября, аграрии региона намолотили 2,76 млн т зерна с 1,03 млн га посевных площадей.

Источник: Reuters

При этом более 65% намолоченной пшеницы соответствует продовольственным кондициям. Средняя урожайность зерновых культур составила 28,1 центнеров с гектара. Для сравнения, в 2016 г. валовый сбор зерновых в Самарской области составил немногим более 2,1 млн тонн, а средняя урожайность в прошлом году составила 21,4 центнера с гектара. Сейчас на полях остается только кукуруза на зерно — с этой культуры аграрии планируют получить еще около 120 тыс. т урожая.

В список районов, хозяйства которых лидируют по урожайности, вошли Ставропольский район — 37 ц/га, Кошкинский район — 34,4 ц/га, и Сызранский район — 32,1 ц/га.

Лидером по валовому сбору зерна также стал Ставропольский район — здесь аграрии намолотили более 205 тысяч тонн зерна. Вторую строчку занял, Хворостянский район (более 180 тыс. тонн), третью — Кинель-Черкасский район (более 170 тыс. тонн). Несколько районов губернии намолотили более 150 тысяч тонн зерна (Большеглушицкий, Большечерниговский, Пестравский).

Еще в шести районах намолот составил более 100 тыс. тонн. В целом, по данным областного минсельхоза, с озимого клина в этом году было убрано более 1,45 млн т зерна при средней урожайности 35 центнеров с гектара. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году — в 2016 г. озимый клин дал региону 990 тыс. т зерна. Всего в 2017 году аграрии региона собрали 1,7 млн т пшеницы, 625 тыс. т ячменя, 87,5 тыс. т ржи, более 164,1 тыс. т овса.

Полностью завершены также работы по севу озимых культур. По данным областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, посевные площади составили 377 тыс. га. Больше всего озимых посеяно в хозяйствах Хворостянского и Ставропольского районов (по 24 тыс. га), Большеглушицкого района (23 тыс. га), а также Кинель-Черкасского, Похвистневского и Красноармейского районов.

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