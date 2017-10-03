Кризис в авиакомпании «ВИМ-авиа» не повлиял на работу аэропорта Братска

Директор «АэроБратск» Сергей Корытов сообщил, что аэропорт работает в обычном режиме. Отмены рейсов нет и не будет. Экономическая ситуация на предприятии стабильная. Зарплату работники получают вовремя, аэропорт открыт к сотрудничеству со всеми авиакомпаниями. На ближайшие годы запланирован ремонт стоянок для воздушных судов и рулёжных дорожек. В отношении руководства авиакомпании «ВИМ-авиа» Следственный комитет возбудил уголовное дело.