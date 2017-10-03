Недропользователи опасаются прихода спекулянтов на рынок

Источник: Kapital.kz

В настоящее время страна по данному показателю уступает африканским странам, где работают преимущественно китайские инвесторы. К тому же, наша страна занимает одно из последних мест по инвестициям в геологоразведку — 7 долларов на один квадратный километр. Эту ситуацию призван изменить новый проект Кодекса «О недрах и недропользовании».

Об этом в Мажилисе Парламента, презентуя Кодекс перед депутатами, заявил вице-министр по инвестициям и развитию (МИР) РК Тимур Токтабаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Читайте также Назарбаев провел заседание Совета безопасности

Тимур Токтабаев заметил, что необходимость принятия Кодекса продиктована стоящими перед отраслью вызовами на современном этапе. Существующий геологический потенциал Казахстана, в основном, был наработан в советский период благодаря системным геологическим исследованиям перспективных территорий. Получив в наследие более тысячи готовых месторождений, был обеспечен приток инвестиций в недропользование, в результате чего более 90% открытых месторождений отрабатываются инвесторами. Вместе с тем, восполнение минерально-сырьевой базы в полной мере не проводилось. Это связано со сложной процедурой оформления права на недропользование, которая была оправдана на начальном этапе развития отрасли. Но эта модель исчерпала себя в текущих условиях рынка. Без принятия незамедлительных мер по улучшению инвестиционного климата в недропользовании в среднесрочной перспективе это приведет к угрозе нехватки качественного сырья для обеспечения нужд отечественных предприятий.

«Если привести цифры, то выглядит это следующим образом. В Казахстане объем инвестиций в геологоразведку в пересчете на 1 квадратный километр составляет всего 7 долларов США. В Австралии — 167 долларов, в Канаде — 203 доллара. Казахстан по размерам затрат с одного квадратного километра отстает от стран-лидеров в 20 и более раз. Нам необходимо срочно привлекать инвестиции именно в геологоразведку. А без приведения законодательства в соответствии с лучшей мировой практикой достичь этой цели не удастся. Поэтому проведя исследование лучшего международного опыта с привлечением зарубежных экспертов Всемирного банка и ОЭСР, была выбрана западно-австралийская модель регулирования в сфере твердых полезных ископаемых (ТПИ). Эта модель применяется странами входящими в топ-стран по привлекательности горно-рудной деятельности таких как Австралия, Чили, Канада и другие», — разъяснил Тимур Токтабаев.

Он упомянул также, что в новом Кодексе о недрах предусмотрены гибкие и либеральные механизмы, стимулирующие приход иностранных инвесторов на казахстанский рынок. Так, регулирование процедур закупок товаров, работ и услуг переводится в законодательную плоскость и более не вытекает из контрактов — аналогично по финансированию, обучению и затратам на так называемые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). А в сфере ТПИ создаются условия для саморегулирования процесса закупок товаров, работ и услуг между недропользователями и отечественными товаропроизводителями на паритетных началах.

Требование по местному содержанию устанавливается согласно требований ВТО — по товарам они отсутствуют, по работам и услугам составляют не менее 50%. При этом текущие требования сохраняются до 2021 года во всех контрактах. Главное, что расходы на социально-экономическое развитие региона остаются только для добытчиков углеводородного сырья и урана, а в сфере твердых полезных ископаемых переводятся в арендные платежи недропользователей. Ставки определяются в Налоговом кодексе и оплачиваются ежегодно.

«Одной из ключевых проблем действующего закона “О недрах” является непрозрачность процедур выставления участков недр для предоставления права недропользования. У инвесторов нет понимания относительно того, когда и в какие участки недр они смогут инвестировать средства — в разведку и добычу в среднесрочной перспективе. Для обеспечения прозрачности и предсказуемости государственной политики в части предоставления права недропользования в проекте Кодекса предусмотрено принятие специальной программы. Это программа управления государственным фондом недр, в котором будут закреплены направления развития отрасли и перспективы предоставления участков для недропользователей», — рассказал Тимур Токтабаев.

Однако у исполнительного директора Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николая Радостовца возник вопрос: не приведут ли некоторые положения нового Кодекса о недрах к приходу на казахстанский рынок иностранных спекулянтов, которые будут вести себя на рынке полезных ископаемых не как долгосрочные инвесторы, а как желающие снять быструю маржу компании.

«Действующие компании, которые имеют обязательства на территории Казахстана и по комплексному использованию рудного дела и по социальной ответственности в регионе и другим вопросам, в том числе налоговым, им оказывается сейчас недостаточно комфортно в условиях тех нововведений, которые предусмотрены в обсуждаемом кодексе о недрах. Нужны защитные меры, потому что на самом деле мы ожидаем спекулятивный эффект от открытия рынка и такого предоставления права на разведку и права на недропользование. Потому что те квалификационные требования, которые предусмотрены, их мне кажется недостаточно. Мы видим на примере таких стран как Монголия, где раздали лицензии, а инвесторов нет. И право свободного выбора лицензий, право получения лицензий, оно чересчур, на наш взгляд, облегчено в этом проекте Кодекса. Мы бы хотели услышать — есть ли у нас еще комплекс каких-то защитных мер, которые мы могли бы поставить. И здесь уже в Парламенте обсудить, чтобы не допустить спекуляций и удерживания несостоятельными “пришельцами”, новыми лицензиарами, которые придут на наши недра», — задал вопрос Николай Радостовец.

Тем не менее, вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев все же сместил акценты в сторону открытого рынка и новых либеральных правил прихода инвесторов.

«Сейчас самое красноречивое — это тот рейтинг, который Казахстан занимает по недропользованию. Мы на последних местах находимся: у нас 97−98% по наиболее востребованным полезным ископаемым законтрактовано — да, по ним добыча идет, налоги поступают. Но как долго это продлится? Ведь нам нужно восполнять свою минеральную сырьевую базу. Во всем мире государство само не восполняет минерально-сырьевую базу — это очень дорогая и высокорискованная сфера. Она всегда отдается на откуп инвесторам. Но инвесторы сейчас в геологоразведку вообще неохотно идут. Мы проводили аукцион и из 100 участков, только 30 участков люди берут. Сегодня по состоянию на 2017 год после того как проведено более 10 конкурсов, практически все месторождения с утвержденными запасами нашли свои контрактодержателей. Поэтому, сейчас нет ничего страшного в том, чтобы подходить более либерально к допуску недропользователей», — объяснил Тимур Токтабаев.

Вице-министр по инвестициям и развитию пояснил, что даже если новый инвестор придет и начнет искать месторождения, к добыче он приступит не раньше чем через 7−8 лет. А через 7−8 лет с учетом нынешних реалий конъюнктура может сильно поменяться.