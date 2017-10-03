Недропользователи опасаются прихода спекулянтов на рынок
Казахстану как воздух необходимо открыть рынок для иностранных компаний, которые могли бы вести геологоразведку и добывать качественное сырье, залегающее глубоко в земле.
Казахстану как воздух необходимо открыть рынок для иностранных компаний, которые могли бы вести геологоразведку и добывать качественное сырье, залегающее глубоко в земле.
В настоящее время страна по данному показателю уступает африканским странам, где работают преимущественно китайские инвесторы. К тому же, наша страна занимает одно из последних мест по инвестициям в геологоразведку — 7 долларов на один квадратный километр. Эту ситуацию призван изменить новый проект Кодекса «О недрах и недропользовании».
Об этом в Мажилисе Парламента, презентуя Кодекс перед депутатами, заявил
Тимур Токтабаев заметил, что необходимость принятия Кодекса продиктована стоящими перед отраслью вызовами на современном этапе. Существующий геологический потенциал Казахстана, в основном, был наработан в советский период благодаря системным геологическим исследованиям перспективных территорий. Получив в наследие более тысячи готовых месторождений, был обеспечен приток инвестиций в недропользование, в результате чего более 90% открытых месторождений отрабатываются инвесторами. Вместе с тем, восполнение
«Если привести цифры, то выглядит это следующим образом. В Казахстане объем инвестиций в геологоразведку в пересчете на 1 квадратный километр составляет всего 7 долларов США. В Австралии — 167 долларов, в Канаде — 203 доллара. Казахстан по размерам затрат с одного квадратного километра отстает от
Он упомянул также, что в новом Кодексе о недрах предусмотрены гибкие и либеральные механизмы, стимулирующие приход иностранных инвесторов на казахстанский рынок. Так, регулирование процедур закупок товаров, работ и услуг переводится в законодательную плоскость и более не вытекает из контрактов — аналогично по финансированию, обучению и затратам на так называемые
Требование по местному содержанию устанавливается согласно требований ВТО — по товарам они отсутствуют, по работам и услугам составляют не менее 50%. При этом текущие требования сохраняются до 2021 года во всех контрактах. Главное, что расходы на
«Одной из ключевых проблем действующего закона “О недрах” является непрозрачность процедур выставления участков недр для предоставления права недропользования. У инвесторов нет понимания относительно того, когда и в какие участки недр они смогут инвестировать средства — в разведку и добычу в среднесрочной перспективе. Для обеспечения прозрачности и предсказуемости государственной политики в части предоставления права недропользования в проекте Кодекса предусмотрено принятие специальной программы. Это программа управления государственным фондом недр, в котором будут закреплены направления развития отрасли и перспективы предоставления участков для недропользователей», — рассказал Тимур Токтабаев.
Однако у исполнительного директора Республиканской ассоциации горнодобывающих и
«Действующие компании, которые имеют обязательства на территории Казахстана и по комплексному использованию рудного дела и по социальной ответственности в регионе и другим вопросам, в том числе налоговым, им оказывается сейчас недостаточно комфортно в условиях тех нововведений, которые предусмотрены в обсуждаемом кодексе о недрах. Нужны защитные меры, потому что на самом деле мы ожидаем спекулятивный эффект от открытия рынка и такого предоставления права на разведку и права на недропользование. Потому что те квалификационные требования, которые предусмотрены, их мне кажется недостаточно. Мы видим на примере таких стран как Монголия, где раздали лицензии, а инвесторов нет. И право свободного выбора лицензий, право получения лицензий, оно чересчур, на наш взгляд, облегчено в этом проекте Кодекса. Мы бы хотели услышать — есть ли у нас еще комплекс
Тем не менее,
«Сейчас самое красноречивое — это тот рейтинг, который Казахстан занимает по недропользованию. Мы на последних местах находимся: у нас 97−98% по наиболее востребованным полезным ископаемым законтрактовано — да, по ним добыча идет, налоги поступают. Но как долго это продлится? Ведь нам нужно восполнять свою минеральную сырьевую базу. Во всем мире государство само не восполняет
«Государство заинтересовано в росте затрат на геологоразведку в разрезе каждого квадратного километра для того, чтобы быть конкурентоспособным. Сегодня китайские инвесторы находятся во всех странах Африки без исключения, потому что там содержание полезных ископаемых в 2 и более раз лучше, чем в Казахстане. Поэтому у нас очень жесткая конкуренция на внешних рынках. Наше сырье с низким содержанием — да, запасы большие, но низкое содержание полезных веществ, отсюда экономика хуже. К тому же, мы не имеем выхода к большим морям, у нас имеются проблемы с транспортировкой, а потому нам уже сейчас нужно находить более качественное сырье. А качественное сырье идет с глубины, а глубина — это всегда большие затраты», — констатировал Тимур Токтабаев.