Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Раде назвали дату «возвращения Крыма» Украине
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Тимошенко незаконно пересекла границу Украины
Путин о Каталонии: мы переживаем, но это не наше дело Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума, заявил президент
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
26-летняя жена Краско рассказала об интеллекте Собчак - СМИ
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
20:12 (мск), источник: Sputnik.md

Когда в Молдове изменятся цены на лекарства

Предлагается, чтобы цены на медикаменты пересматривались, если национальная валюта обесценивается на 5 процентов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы предлагает, чтобы поставщики лекарств регистрировали цены от производителя. Таким образом, по мнению ведомства, будет обеспечена прозрачность в формировании ценников на препараты, которые продаются в аптеках страны. Соответствующий проект закона ведомство вынесло на публичное обсуждение.

Читайте также
В Молдове матерей обяжут вернуть пособие

«Агентство по медикаментам внесет ясность в разногласия, существующие на фармацевтическом рынке и в формирование цен на лекарства», — говорится в пояснительной записке к документу.

В закон также вводятся такие понятия как страна происхождения и заморозка цен. Предлагается, чтобы они пересматривались, если национальная валюта обесценивается на 5 процентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в некоторых случаях намерено изменить механизм формирования цен на медикаменты. Так, если лекарство женерик дороже оригинала более чем на 75%, его стоимость должна быть пересмотрена.

Новшества, предложенные Минздравом, касаются как отечественных, так и импортных медикаментов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 'Воскрешение' в Криулянах: муж собрался хоронить супругу, а она ожила
Президента Молдовы не могут принуждать к одобрению предложений премьера
Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Дагестана
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
Депутаты обсудят выплату зарплат в иностранной валюте
Роструд рассказал о длинных выходных в ноябре
Колбасу из «корзины Сечина» уничтожили по просьбе следователей
Суд в Испании одобрил выдачу США россиянина Левашова
В ЮНЕСКО насчитали 49 исчезающих языков в России
Спорт
Кокорин перепутал усы с шампанским: как тренируется сборная Поливалки, форс-мажор с электричеством, гость Бышовец, приколы Габулова и слова Кокорина — все самое интересное с тренировки в Новогорске
Авто
Видео дня: самый абсурдный пешеходный переход России В селе Онгурён Иркутской области местные власти организовали переход через наезженную тропинку
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь