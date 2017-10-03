Когда в Молдове изменятся цены на лекарства

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы предлагает, чтобы поставщики лекарств регистрировали цены от производителя. Таким образом, по мнению ведомства, будет обеспечена прозрачность в формировании ценников на препараты, которые продаются в аптеках страны. Соответствующий проект закона ведомство вынесло на публичное обсуждение.

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«Агентство по медикаментам внесет ясность в разногласия, существующие на фармацевтическом рынке и в формирование цен на лекарства», — говорится в пояснительной записке к документу.

В закон также вводятся такие понятия как страна происхождения и заморозка цен. Предлагается, чтобы они пересматривались, если национальная валюта обесценивается на 5 процентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в некоторых случаях намерено изменить механизм формирования цен на медикаменты. Так, если лекарство женерик дороже оригинала более чем на 75%, его стоимость должна быть пересмотрена.