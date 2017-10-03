В Уфе вместо метро может появиться подземный трамвай

Председатель Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов заявил, что в вопросе о метрополитене в столице Башкирии необходимо поставить точку — его точно не будет.

На замену метро власти республики планируют рассмотреть ряд проектов, которые помогут решить проблему общественного транспорта. Рассматривается три варианта: подземно-надземный трамвай, как в Волгограде (там его называют метротрам), монорельсовая дорога, как в Москве в районе Останкино или метробус, как в Стамбуле. Наиболее подходящим вариантом в Госкомитете считают скоростной трамвай.

— Речь идет о комплексной модернизации как рельсов, так и всего подвижного состава. Это будут новые модернизированные трамваи, в том рассматриваем и первый в России беспилотный проект. В итоге горожане смогут добраться от Черниковки до центра города за сорок минут без пересадок и с интернетом на борту, — цитирует Тимура Мухаметьянова РБК.