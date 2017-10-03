В Башкирии 138 тысяч пенсионеров живут за чертой бедности
Ежемесячный доход около 138 тысяч пенсионеров Башкирии меньше прожиточного минимума, сообщает
Ежемесячный доход около 138 тысяч пенсионеров Башкирии меньше прожиточного минимума, сообщает
Пенсионерам, которые живут за чертой бедности, то есть получают меньше прожиточного минимума, Пенсионный фонд будет начислять специальные доплаты. Об этом министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова рассказала во вторник на заседании президиума правительства республики.
«Социальная доплата предоставляется неработающим пенсионерам, размер пенсии которых с учетом получаемых мер социальной поддержки ниже величины прожиточного минимума пенсионера», — сказала министр.
По оценкам ведомства, таких граждан в Башкирии — около 138 тысяч. Деньги на социальные доплаты выделит федеральный бюджет.
В этом году прожиточный минимум для пенсионеров составляет 8015 рублей. В 2018 году показатель вырастет до 8320 рублей.