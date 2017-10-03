В Башкирии 138 тысяч пенсионеров живут за чертой бедности

Пенсионерам, которые живут за чертой бедности, то есть получают меньше прожиточного минимума, Пенсионный фонд будет начислять специальные доплаты. Об этом министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова рассказала во вторник на заседании президиума правительства республики.

«Социальная доплата предоставляется неработающим пенсионерам, размер пенсии которых с учетом получаемых мер социальной поддержки ниже величины прожиточного минимума пенсионера», — сказала министр.

По оценкам ведомства, таких граждан в Башкирии — около 138 тысяч. Деньги на социальные доплаты выделит федеральный бюджет.