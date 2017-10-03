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21:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии 138 тысяч пенсионеров живут за чертой бедности

Ежемесячный доход около 138 тысяч пенсионеров Башкирии меньше прожиточного минимума, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пенсионерам, которые живут за чертой бедности, то есть получают меньше прожиточного минимума, Пенсионный фонд будет начислять специальные доплаты. Об этом министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова рассказала во вторник на заседании президиума правительства республики.

«Социальная доплата предоставляется неработающим пенсионерам, размер пенсии которых с учетом получаемых мер социальной поддержки ниже величины прожиточного минимума пенсионера», — сказала министр.

По оценкам ведомства, таких граждан в Башкирии — около 138 тысяч. Деньги на социальные доплаты выделит федеральный бюджет.

В этом году прожиточный минимум для пенсионеров составляет 8015 рублей. В 2018 году показатель вырастет до 8320 рублей.

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