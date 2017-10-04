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00:19 (мск), источник: Ежедневник.by

ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину в отношении Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила антидемпинговую пошлину в размере 37,89% в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) украинских стальных горячекатаных уголков.

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

«Это решение принято на основе данных антидемпингового расследования, которое вел с августа 2016 года Департамент защиты внутреннего рынка комиссии, — пояснили в ЕЭК. — Расследование было начато по заявлению ряда крупнейших российских металлургических предприятий: Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов (входят в «ЕВРАЗ»), Магнитогорского металлургического комбината, а также двух предприятий «Северстали».

Комиссия установила факт демпингового импорта в ЕАЭС изделий, которые выпускают украинские производители, в том числе «Азовсталь», Енакиевский металлургический завод и др. Демпинговая маржа при импорте в ЕАЭС уголков определена в размере 37,89%. В 2015 году по сравнению с 2014-м объем поставок уголков из Украины на рынок ЕАЭС увеличился на 41,3%, а объем производства аналогичных товаров на территории союза снизился на 15,6%.

Эта тенденция продолжилась и в период расследования, которое проходило с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года: при росте импорта из Украины на 23,1% падение объема производства составило 13,9%. В 2015 году доля украинских уголков на рынке союза увеличилась на 7%, а доля уголков, произведенных в ЕАЭС, уменьшилась на 6,8%.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в период расследования: доля украинских производителей выросла на 4,5%, доля произведенных в государствах — членах ЕАЭС уголков снизилась на 4,3%.

«Такое перераспределение долей на рынке свидетельствует о вытеснении товара стран ЕАЭС демпинговым импортом из Украины», — отметили в ЕЭК. С 1 января 2013 по 30 июня 2016 года цены украинских производителей уголков были ниже цен производителей аналогичного товара. В 2015 году украинские уголки подешевели на 32,3%, в период расследования — на 28,4%.

Производители из государств союза для сохранения конкурентоспособности вынуждены были также снижать цены.

«Влияние демпингового импорта ухудшило производственные и финансово-экономические показатели металлургической отрасли экономики ЕАЭС, — констатировали в ЕЭК. — Например, объем производства в отрасли в период расследования снизился на 14,4% по сравнению с аналогичным предшествующим периодом, объем реализации — на 11,8%, прибыли — на 50,3%, доходность от использования основных средств упала в 2,5 раза».

В мае 2017 года было принято решение о введении предварительной антидемпинговой пошлины в отношении украинских уголков сроком на четыре месяца с июня по октябрь. Новым решением Коллегия ЕЭК продлила срок антидемпинговой пошлины на четыре года и восемь месяцев. Таким образом, общий срок ее действия составит пять лет.

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