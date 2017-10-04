Глава Крыма Сергей Аксёнов в Армянске проинспектировал городские объекты

В частности, он посетил филиал ООО «Титановые инвестиции — «Крымский Титан», где осмотрел производственные цеха.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что правительство Крыма будет поддерживать предприятие и гарантированно не допустит его остановки.

— Это градообразующее предприятие. Никаких потрясений по предприятию быть не должно. Здесь работает практически 50% населения Армянска. Готовы принимать любые меры поддержки. От руководства предприятия требуется сохранение среднего уровня заработной платы и рабочих мест. О сокращениях и малейших рисках остановки предприятия, невозможности поставки сырья сразу меня информировать — будем искать меры поддержки. Предприятие должно работать, — сказал глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов поручил сформировать «дорожную карту» по погашению задолженности предприятия за газоснабжение. На предприятии рассказали о проблемах: в частности, отсутствии железной дороги, ведущей к заводу. На заводе утверждают: это затрудняет производство минеральных удобрений.