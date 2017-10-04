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09:22 (мск), источник: КрымPress

Глава Крыма Сергей Аксёнов в Армянске проинспектировал городские объекты

Глава Крыма Сергей Аксёнов проинспектировал объекты промышленности и социальной инфраструктуры города Армянска.

В частности, он посетил филиал ООО «Титановые инвестиции — «Крымский Титан», где осмотрел производственные цеха.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что правительство Крыма будет поддерживать предприятие и гарантированно не допустит его остановки.

— Это градообразующее предприятие. Никаких потрясений по предприятию быть не должно. Здесь работает практически 50% населения Армянска. Готовы принимать любые меры поддержки. От руководства предприятия требуется сохранение среднего уровня заработной платы и рабочих мест. О сокращениях и малейших рисках остановки предприятия, невозможности поставки сырья сразу меня информировать — будем искать меры поддержки. Предприятие должно работать, — сказал глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов поручил сформировать «дорожную карту» по погашению задолженности предприятия за газоснабжение. На предприятии рассказали о проблемах: в частности, отсутствии железной дороги, ведущей к заводу. На заводе утверждают: это затрудняет производство минеральных удобрений.

В свою очередь Сергей Аксёнов пообещал организовать координационное совещание с министерством транспорта Республики. Также Сергей Аксёнов поручил заместителю Председателя Совета министров РК Юрию Гоцанюку проработать вопрос с производством удобрений. В рамках рабочей поездки Сергей Аксёнов проинспектировал ход реализации объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в Армянске. А именно — осмотрел реконструкцию детского сада «Светлячок» на 200 мест. Его сдача в эксплуатацию запланирована на 25 декабря.

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