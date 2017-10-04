ФАС и Арбитражный суд РК подтвердили факт картельного сговора крымских АЗС

Напомним, что в действиях указанных компаний Крымским Управлением ФАС России установлено нарушение п. 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившиеся в одновременном повышении в июле 2015 года розничных цен на заправках республики на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо, сообщает пресс-служба ФАС.

Интересно, что у всех нефтетрейдеров Крыма цены были увеличены на одинаковую величину, вне зависимости от поставщика, у которого осуществлены закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия.

В ходе расследования антимонопольным органом дела в отношении топливных компаний установлен факт картельного сговора, вынесено решение и предписание об устранении нарушений закона. Нефтетрейдеры обжаловали это в судебном порядке.