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09:19 (мск), источник: КрымPress

ФАС и Арбитражный суд РК подтвердили факт картельного сговора крымских АЗС

Арбитражный суд РК признал законным и обоснованным решение и предписание Крымского Управления ФАС России в отношении пятерых крупнейших нефтетрейдеров Крыма: ООО «Кедр», ООО «Крым Ойл», ООО «Ритэйл юг», ООО «Торговый дом «ТЭС» и АО «Компания нефтетрейдинг».

Напомним, что в действиях указанных компаний Крымским Управлением ФАС России установлено нарушение п. 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившиеся в одновременном повышении в июле 2015 года розничных цен на заправках республики на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо, сообщает пресс-служба ФАС.

Интересно, что у всех нефтетрейдеров Крыма цены были увеличены на одинаковую величину, вне зависимости от поставщика, у которого осуществлены закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия.

В ходе расследования антимонопольным органом дела в отношении топливных компаний установлен факт картельного сговора, вынесено решение и предписание об устранении нарушений закона. Нефтетрейдеры обжаловали это в судебном порядке.

— И вот Арбитражный суд РК нашел доказанными обстоятельства нарушения антимонопольного законодательства и оставил в силе решение и предписание Крымского УФАС России. Цены на топливо влияют на себестоимость практически всех видов товаров и услуг региона от чего в конечном итоге страдают потребители. Борьба с картелями и другими антиконкурентными соглашениями является одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной антимонопольной службы, — подчеркнули в ФАС.

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