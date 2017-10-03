Депутаты Верховной рады одобрили закон о пенсионной реформе

Проект реформы был утвержден кабинетом министров еще в мае и одобрен депутатами в первом чтении 13 июля этого года. Со следующего года на Украине для выхода на пенсию по возрасту необходимо будет наличие стажа не менее 25 лет. С каждым последующим годом норма стажа будет повышаться на 1 год, и к 2028 г. будет составлять 35 лет. Если при достижении 60 лет гражданин Украины не будет иметь необходимый стаж, то ему предложат поработать еще или же «купить» стаж, чтобы начать получать пенсию в возрасте от 60 до 63 лет.