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09:31 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв прибыл на Дон с рабочим визитом

В этом году на четвертом энергоблоке ростовской АЭС начнется загрузка ядерного топлива в реактор. Во вторник на Дон прибыл глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. В программе рабочего визита целый список мероприятий.

Началась поездка с посещения мемориала погибшим в результате теракта в 1999 году. Далее делегация отправилась на Ростовскую АЭС, где глава «Росатома» осмотрел блок перед пуском — в эти дни идет горячая обкатка реакторной установки. После обкатки будет ревизия оборудования и комиссия Ростехнадзора, который должен будет дать разрешение на загрузку.

Далее в программе визита совещание на «Атоммаше». Оно будет закрытым, но стало известно, что на нем, вероятно, обсудят вопрос об увеличение объемов производства комплектов оборудования для атомных станций.

Еще один пункт в программе визита — медсанчасть номер 5. Это поликлиника атомщиков, но ее могут посещать все горожане. В медучреждении полным ходом реализуется проект «Бережливая поликлиника». Помимо медсанчасти номер 5 в проекте участвует и детская поликлиника номер 2, ее курирует «Атоммаш» — подразделение концерна «Росатом».

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