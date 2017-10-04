Глава «Росатома» Алексей Лихачёв прибыл на Дон с рабочим визитом

Началась поездка с посещения мемориала погибшим в результате теракта в 1999 году. Далее делегация отправилась на Ростовскую АЭС, где глава «Росатома» осмотрел блок перед пуском — в эти дни идет горячая обкатка реакторной установки. После обкатки будет ревизия оборудования и комиссия Ростехнадзора, который должен будет дать разрешение на загрузку.
Далее в программе визита совещание на «Атоммаше». Оно будет закрытым, но стало известно, что на нем, вероятно, обсудят вопрос об увеличение объемов производства комплектов оборудования для атомных станций.
Еще один пункт в программе визита — медсанчасть номер 5. Это поликлиника атомщиков, но ее могут посещать все горожане. В медучреждении полным ходом реализуется проект «Бережливая поликлиника». Помимо медсанчасти номер 5 в проекте участвует и детская поликлиника номер 2, ее курирует «Атоммаш» — подразделение концерна «Росатом».