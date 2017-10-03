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3 октября, источник: Коммерсантъ-Новости

Анатолий Чубайс сообщил о начале производства складного электробайка

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что новосибирская компания OCSiA начинает производство складного электробайка — смартджета Ujet. Компания будет выпускать 32 тыс. смартджетов в год.

Источник: AP 2017

«Он так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов», — заявил он в Facebook. По словам господина Чубайса, по затратам энергии на перемещение килограмма полезной нагрузки это «самое совершенное персональное транспортное средство на планете».

В UJET используется батарея, расположенная в сиденье, с плотностью энергии выше, чем у Tesla. Двигатель спрятан в обод колеса, его мощность — 4 кВт, а весит он 1860 г. UJET движется беззвучно. «В сложенном виде Ujet можно легко катить за собой, как небольшой чемодан на колесах», — отметил господин Чубайс. Ключом Ujet является смартфон.

Где будет производиться и сколько будет стоить новинка, Анатолий Чубайс не сообщил. По информации на сайте Ujet, цена составит €8690 (591 тыс. руб.).

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