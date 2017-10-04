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07:32 (мск), источник: Uzdaily.uz

Между Ташкентом и Бекабадом запущена электричка

АО «Узбекистон темир йуллари» запустило движение электропоезда между Ташкентом и Бекабадом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: Uzdaily.uz

Компания напомнила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Бекабад 16 августа 2017 года поставил задачу по открытию маршрута между двумя городами.

Общая протяжённость пути составляет 183 км. Поезд будет преодолевать это расстояние за 2 часа 45 минут. По пути в Ташкент электричка будет делать остановки на станциях Хаваст, Янгиер и Гулистан.

АО «Узбекистон темир йуллари» заявило, что в ближайшее время планируется, что интенсивность движения электричек увеличится до двух раз в день.

Подвижной состав состоит из шести вагонов, каждый из которых оснащён системой кондиционирования воздуха.

АО «Узбекистон темир йуллари» реконструировало вокзал города Бекабад, где созданы все условия для пассажиров и их сервисного обслуживания.

Вокзал имеет зал ожидания рассчитанный на 150 мест, комнату «Матери и ребёнка» и медпункт. Здесь также расположены продовольственные магазины, установлены системы кондиционирования воздуха.

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