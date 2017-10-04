Северный дублер Кутузовского проспекта начнут строить в этом году

«Конкурс на строительство северного дублера Кутузовского проспекта планируется объявить до конца этого года. Завершение работ намечено на 2019 год», — сказал Марат Хуснуллин.

Новая трасса длиной 10,5 км пройдет вдоль Смоленского направления Московской железной дороги и будет продолжением платной трассы «Северный обход города Одинцово». На ней разместят по три полосы шириной 3,5 м в каждом направлении. Старт по платной магистрали начнется на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе «Москва-Сити».

На дублере построят два пункта взимания платы в районе Рублевского шоссе в сторону центра и из центра. Оба пункта оборудуют десятком кабин сбора оплаты, шлагбаумами, возведут административные здания.

По проекту планируется построить удобный съезд с ТТК. Многоуровневую развязку на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца, а это почти десять километров дорог, должен спроектировать и построить инвестор. Развязка будет состоять из участка дороги от Шелепихинской набережной от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда, эстакады съезда с северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, въездов на дублер с ТТК и Шелепихинской набережной, а также двух подземных пешеходных переходов. Одновременно пройдет реконструкция Причального, 1-го Силикатного и 2-го Силикатного проездов.

Новую развязку построят на пересечении дублера с МКАД, проложат также два съезда: с Кутузовского проспекта при следовании из центра на дублер в сторону области и с дублера на улицу Ивана Франко, а удобный заезд поведет с улицы Кубинка на дублер при движении из области.

Кроме того, предусмотрена реконструкция улиц вдоль трассы: улицы Ивана Франко на участке от Полоцкой улицы до Рублевского шоссе, улицы Алексея Свиридова и Красных Зорь. Модернизируют также развязку на пересечении с улицей Герасима Курина и Кутузовским проспектом и съезд с Кутузовского проспекта при следовании из центра на Рублевское шоссе.

Магистраль разгрузит Кутузовский проспект, Можайское шоссе и весь западный сектор города в целом. Предполагается, что интенсивность на северном дублере составит 3,2−4,7 тыс. автомобилей в час в одном направлении. Длина перегруженных участков основной трассы уменьшится на четверть, или на 72,2 км.

В IV квартале этого года, по словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, начнется строительство южного дублера Кутузовского проспекта. Первая строительная площадка появится на выезде с улицы Поклонной на дублер. Дорога пройдет по территории промзоны «Очаково» вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово.