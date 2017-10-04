Покрытие из тяжелого бетона впервые применено при реконструкции республиканских дорог

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Заказчиком реконструкции участка автодороги Р23 в обход Слуцка (102−110,7 км) выступает РУП «Минскавтодор-Центр», генеральным подрядчиком — ОАО «ДСТ № 3» (Могилев). Финансируются работы за счет кредита ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в Br60 млн. Работы ведутся без выходных полный световой день. Цель — создание участка дороги первой категории, по которой будет двигаться транзитный транспорт.

Здесь будут участки с привычным асфальтобетонным покрытием, но есть и те, где асфальтобетон заменен на тяжелый бетон. Такая технология при реконструкции дорог республиканского значения применяется в Беларуси впервые. Ранее она использовалась только на строительстве участков магистральной второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска — М14. Андрей Лис

Толщина усовершенствованного покрытия на участке трассы Р23, где применяется тяжелый цементобетон, составляет 24 см. По расчетам специалистов, это покрытие будет более долговечным и позволит продлить эксплуатацию участка без проведения капитального ремонта. Проектная нагрузка на одну ось автомобилей здесь достигает 11,5 т.

Прораб ДСУ № 12 ОАО «ДСТ № 5» Дмитрий Матяж пояснил, что бетон укладывается в два слоя методом сращивания, задействованы две бетонные установки. Укладка производится по технологии мытого бетона с армированием. В итоге удается добиться такого эффекта, что текстура верхней части становится шероховатой, практически как на асфальтобетонном покрытии. Тем самым увеличивается коэффициент сцепления колес с дорогой.

Если срок службы асфальтобетонного покрытия рассчитан на 8−10 лет до проведения ремонта, то срок службы покрытия из тяжелого бетона — до 25 лет. К тому же это покрытие дает возможность не устанавливать ограничения для движения в зависимости от температуры воздуха. Дмитрий Матяж

При устройстве дорожного покрытия из тяжелого бетона применяются отечественные материалы. В готовой смеси обязательно присутствуют пластифицирующие добавки для облегчения укладки. Набор расчетной прочности покрытием из тяжелого бетона равен 28 суткам. Мощности технологических машин позволяют укладывать на реконструируемом участке дороги Р23 в час 60 м бетона. Контроль прочности покрытия проходит на двух уровнях: как непосредственно производителями работ, так и специалистами технического надзора РУП «Минскавтодор-Центр». На данный момент готов отрезок в 2,5 км в направлении движения на Микашевичи. Ход дальнейших работ во многом будут определять погодные условия.

При реконструкции участка дороги здесь появятся искусственные сооружения, в том числе два путепровода, два моста, 18 водопропускных труб, транспортная развязка, скотопрогон, барьерные ограждения, 74 м шумозащитного экрана, подземный пешеходный переход, два автобусных павильона и др.

Основным условием для устройства дорог первой категории является интенсивность движения по ним 10 тыс. автомобилей в сутки. Начало реконструкции автодороги Р23 как раз и было связано с увеличением движения по ней грузового транспорта в направлении промышленных предприятий «Беларуськалий» и «Гранит». Однако не последнюю роль в начале капитальных работ сыграли обращения граждан.

В 2012 году реконструкция участка Р23 началась под эгидой капитального ремонта, однако затем было принято решение о реконструкции. Первый реконструированный участок — 67,2−74 км. Генеральным подрядчиком выступило ОАО «ДСТ № 5». Объект был введен в строй в декабре 2014 года. При устройстве дорожной одежды здесь как инновация применялась асфальтобетонная щебеночно-мастичная смесь с использованием резино-битумного вяжущего на верхнем слое покрытия. Также применялась армирующая прослойка из геосетки на границе контакта щебеночного основания и песчаного слоя, позволяющая исключать взаимопроникновение щебня и песка, уменьшить толщину щебеночного слоя, отказаться от устройства технологического слоя из песчано-гравийной смеси. Инновации применялись и при укреплении дна кюветов.

В результате дорога была реконструирована по параметрам первой категории с устройством двух полос для движения автотранспорта в каждом направлении. Кроме стандартного металлического барьерного ограждения первой группы, которое разделяет транспортные потоки противоположных направлений, есть пешеходные переходы, оборудованные светофором с желтым мигающим сигналом.

Также на некоторых участках есть ограждение второй группы, выполненное из оцинкованной сетки, не позволяющее пешеходам переходить дорогу в необорудованном для этого месте. Ограждения третьей группы препятствуют появлению на проезжей части диких животных. Стоимость реконструкции составила Br20,2 млн.

Конструкция дорожной одежды, которая была применена, позволила довести разрешенную нагрузку на ось одну ось автомобиля в 11,5 т.

Наличие сейчас двух полос в каждом направлении позволяет двигаться по реконструированным участкам до 100 км/ч грузовому автотранспорту и до 120 км/ч — легковому.

При повышении скоростного режима повысилась и безопасность движения. В наиболее опасных местах, а также в местах концентрации ДТП появились поэтапные пешеходные переходы, которые не позволяют пересекать проезжую часть под прямым углом. Также обустроены участки с электроосвещением, металлическим перильным ограждением. В качестве эксперимента некоторые ограждения разделительной полосы выполнены железобетонными дельта-блоками в целях предотвращения выезда транспорта на встречную полосу.

Реализация проекта реконструкции участка дороги с 74 по 102 км по параметрам первой категории была разделена на три очереди. Все они введены в строй в ноябре-декабре 2016 года. В целом работы проводились по принципу, аналогичному тому, который применялся на первом участке реконструкции. Генподрядчиками работ являлись ОАО «ДСТ № 5» и ГП «УДМСиБ Мингорисполкома».

При реконструкции этого участка построена транспортная развязка, четыре моста, несколько подземных пешеходных переходов, местные проезды, площадка для отдыха, навес для торговли. Вблизи жилой застройки, учреждений образования возведены шумозащитные экраны с целью уменьшения шумовой нагрузки на жильцов прилегающих территорий. Экраны эстетично оформлены. Они также служат преградой появлению птиц на проезжей части.